Ledőlt a nevezetes Ambrózy-bükk

Pár nappal a Jeli Varázskert szombati megnyitása előtt ledőlt az arborétum egyik nevezetes fája, a Hétforrás matuzsálemi korú Ambrózy-bükkje.

A kert alapítója, Ambrózy-­Mi­gazzi István, a virágos gróf is szívesen tartózkodott a terebélyes fa alatt, amelynek korát már a nyolcvanas években is 400 évre becsülték. Az archív fotók sokféle állapotát megőrizték a nevezetes bükknek.

– Az Ambrózy-bükk a Jeli Arborétumban, a Hétforrásnál állt – emlékeztet Ruborits Tamás, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. közjóléti műszaki vezetője. – A Kaponyás-pataknak több mint hetven forrása van a kertben. Az úgynevezett Hétforrás a patak főforrása, amely pont a bükk alatt eredt. Ambrózy a bejáratnál lévő Felső-parkban és a hétforrási Alsó-parkban tevékenykedett. Az Alsó-parkban éppen most virágzik a japán kankalin, amelyet még a gróf ültetett, de van itt királyharaszt, fecsketárnics, fehér zászpa, egy szép nagy magnólia is. Valaha élt itt tőzegmoha és kerek levelű harmatfű. Az öreg bükk kedvelt helye volt Ambrózynak. Számos fotó árulkodik erről. A gróf barátja, Rapaics Rajmund a Kertészeti Szemle 1932. évi számában „170 cm átmérőjű évszázados öreg bükkről” ír. Hajdanán öt nagy ága volt, amelyeket akár törzseknek is hívhatunk. Az idők során fokozatosan elpusztultak, utoljára csak egy maradt. A tövénél pedig egy nagy üreg alakult ki, ahol sokan szívesen fotózkodtak. Egy 1984-es leírás szerint az átmérője 143 cm, a magassága 27 méter volt, korát 400 évre becsülték. A fa még élt, most az odvas üreg fölött törte ketté a szél. A kidőlt bükkfát nem fogjuk eltávolítani, és egy táblát is állítunk az emlékére. Az odvas fák sok madárnak adnak költőhelyet.

A különböző korszakokban készült képek alapján az Ambrózy-bükk az elmúlt csaknem száz évben többször jutott a pusztulás szélére, de mégis újraéledt. Talán most sem kell végleg eltemetnünk a nevezetes fát, lehet, hogy az öreg tőből még kisarjad.