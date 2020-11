Legyen a gyermekek ajándékozása tudatos

Mostanra gyakorlatilag az egész december egy véget nem érő karácsonnyá nőtte ki magát. Sok családban már december 6-án is halmokban állnak az ajándékok.

Gyakran tapasztalok presztízsharcot, hogy ki veszi a drágább, nagyobb ajándékot. Nagyszülők, elvált szülők közötti rivalizálás esetén ez a leggyakoribb eset. Fontos figyelembe venni, hogy ennek a vesztesei (lelkileg) mindig a gyerekek. A fogyasztási javak szélsőséges halmozása egy ponton túl a vágyódás kizárását vonzza maga után, mely hosszú távon korai kiégést, motiválatlanságot eredményez. Az a gyermek, amelyik temérdek játékból válogathat egyrészt nem fogja becsülni azokat, nem alakul ki a „vigyázok az értékeimre” felelősségérzete – hiszen ha eltörik, van száz másik –, másrészt kevésbé lesz szükséges a fantáziáját használnia a szerepjátékok során.

Harmadrészt ez lesz számára természetes! Akkor is, ha a család egyszer csak nem áll úgy anyagilag, és akkor is, amikor több százezer forintos telefont akar kamaszként. Majd akkor is, amikor felnőtt lesz és például az első munkahelyén irreális fizetési igényekkel indul. A szülők szinte félnek virgácsot a mikuláscsomagba rakni akkor is, ha az indokolt lenne – egyfajta mesebeli jelzésként, hogy a Mikulás bizony látja a turpisságokat. A karácsonyi nagy durranás már szinte elvész, és a szülők azon kapják magukat, hogy a gyermek különösebben nem is örül a meglepetéseknek, hanem egyszerűen csak nyugtázza azokat. Ez legyen egy intő jel, hogy valamit másképp kell csinálni! Jellemzően ezek a családok fordulnak aztán hozzám januárban, hogy valami nagyon félrement az ünnepek alatt. A gyerek nem eszik, nem alszik rendesen és általában véve kezelhetetlen. Nem árulok el nagy titkot, hogy több hét, mire kitartó, következetes odafigyeléssel újra egyenesbe jönnek. Azt tanácsolom, hogy a család üljön össze, beszéljék meg közösen, hogy „mit hozzon a Jézuska”. Tele vannak a baba-mama csoportok öntudatos rokonok haszontalan ajándékaival, melyeket az eredeti ár töredékéért adnak tovább a szülők, mert nincs rá szükség, nem érdekli a gyereket, nem ért vele egyet a szülő, vagy épp több is van már belőle. Legyen inkább csak két-három, de igazi vágybeteljesítő ajándék, mert az tényleg maradandó emlék lesz. A kevesebb néha több, tartja a mondás, és ez igaz az édességre is. Ha a nagyik tudnák, hogy hány Mikulás-csomag végzi süteménybe dobált csokidarabként vagy tortabevonóként, valószínűleg nem költenék rá a pénzüket. S ha többet szánna valaki a kisunoka, unokaöcsi, keresztgyermek ajándékára, mint amennyi így ajándékban megtestesíthető, érdemes elgondolkodni egy megtakarítási számlán. Oda évről évre átutalható az ajándékra szánt összeg egy része, amely az első lakás vagy épp a diploma megszerzésében óriási segítséget nyújt majd. Lényegesen nagyobb a haszna, mint a kallódó játékoknak és az elsütött csokimikulásoknak.