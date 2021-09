Lehár 145 Emlékév: teljesítménytúrát szerveztek komoly súlyokkal a vállakon – fotók

„Lehár 145” Emlékév Teljesítménytúrát szervezett a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége pénteken: katonák, tűzoltók, rendőrök gyalogoltak 14.5 kilométert, 14,5 kilogrammal a hátukon.

A túrát Lehár Antal ezredes születésének 145. évfordulója tiszteletére szervezték a hazafias nevelés és hagyományápolás szándékával. Lehár Antal ezredes I. Világháborúban szerzett katonai érdemei mellett a háborút követően az 1919-től 1921-ig tartó zűrzavaros időszakban reguláris csapataival igyekezett fenntartani a rendet és fegyelmet a történelmi Moson, Sopron, Vas és Zala vármegyékben, egyben biztosította Magyarország nyugati határait – mondta Dévényi György főhadnagy, a lebonyolításban együttműködő MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 17. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda munkatársa a startnál, hozzátéve, hogy a megemlékezés mellett a megmérettetés is cél, hogy a résztvevők összemérjék tudásukat kitartásban, erőnlétben. Amint kifejtette, az egészséges, sportos életmód bajtársiasságra is nevel, nem csak az egymás elleni, de az egymásért folytatott küzdelemre is megtanít.

Szervezőként köszöntötte a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Nyugat-dunántúli Régió régióvezetőjét, László Attila nyugállományú alezredest, és Harangozó Bertalan kormánymegbízottat, aki a Vas Megyei Védelmi Bizottság elnökeként is szólt a honvédelmi, rendvédelmi szervek és társadalmi szervezetekből kikerülő résztvevőkhöz. Megemlékezett az egykori katonákról, akik a történelmi időkben, nem könnyű, zűrzavaros időszakokban is védték a hazát, és tiszteletét, megbecsülését fejezte ki a mai katonák, rendőrök, tűzoltók munkája iránt. Kiemelte, hogy a Lehár 145 túra résztvevői fizikailag és lelkileg is próbára teszik magukat, hiszen a 14,5 kilométert 14,5 kilogrammos hátizsákokkal teszik meg, és küzdőszellemükkel példát mutatnak mindannyiunknak.

– A túrán erőfeszítés nem csak önmaguk legyőzését jelenti, hanem a környezetüknek is megmutatja, micsoda teljesítményekre vagyunk képesek – mondta Harangozó Bertalan kitartást kívánva.

A résztvevők a Martineum Felnőttképző Akadémiától indultak és a Parkerdő felé kerülve oda érkeztek; visszafordító és ellenőrző pont volt a Kilátó út, Lejtő sétány kereszteződése. A szervezők egyben tájékozódási versenynek is szánták a túrát Google maps koordináták alapján. A terheket menet közben is ellenőrizték, megvan-e a 14,5 kilogramm, a nehéz hátizsákokon kívül láttunk katonanőt, akinek súlyokkal volt megrakva a málhamellénye, két katasztrófavédelmi munkatárs oxigénpalackot cipelt.

A teljesítménytúra „egyenruhás” résztvevői a Készenléti Rendőrség VII. Bevetési Osztály, a Körmendi Rendészeti Technikum, a MH KIKNYP 17. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda, a MH 83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a 112 Hívásfogadó Központ munkatársai közül kerültek ki.

A honvédelmi és rendvédelmi szervektől érkezett résztvevők a Vas Megyei Védelmi Bizottság által serleg díjazásban részesültek, amelyeket Dr. Bognár Balázs, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adott át. Helyezettek lettek: egyenruhás férfi kategóriában 1. Balogh József rendőr alezredes (Körmendi Rendvédelmi Technikum), 2. Marosi Zsolt őrmester (83. Területvédelmi Zászlóalj TVZ), 3. Sásdi Dániel t.főhadnagy (83. Területvédelmi Zászlóalj). Egyenruhás női kategóriában: 1. Dr. Nátkai Györgyi rendőr alezredes (Körmendi Rendvédelmi Technikum), 2. Szemes Izabella (83. Területvédelmi Zászlóalj) 3. Kádárné Beke Gabriella tűzoltó hadnagy. Nagy meglepetésére különdíjat kapott a legidősebb induló, dr. Földi Sándor nyugállományú alezredes orvos, aki az egészségügyi ellátást biztosította.

A teljesítménytúrának polgári résztvevői is voltak – köztük a Vasi Honvéd Bajtársi egyesület tagjai és Premontrei gimnazisták -, akik a 14,5 kilométeres távot csatolt térképvázlat alapján, többletsúly nélkül teljesítették. Civil Férfi kategóriában: 1. Janzsó Máté, 2. Kovács Előd, 3. Bánfalvi Dániel. Civil női kategóriában: 1. Szalay Mónika, 2. Koroknai Orsolya, 3. Vass Réka. Ők a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége által részesültek díjazásban, a serlegeket László Attila nyugállományú alezredes adta át.

Minden résztvevő, aki teljesítette a 14,5 km-es távot, Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége emléklapot kapott.