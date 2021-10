Lejáratja a Vas megyei falut a baloldali portál?

Felháborodtak a pápociak, miután egy baloldalhoz köthető portál azt a látszatot kelti, mintha magas lenne a településen a munkanélküliség. Megtudtuk, nem csak a kemenesaljai település került a baloldali politikusok célkeresztjébe.

A többi között Kiszsidányról, Horvátzsidányról, Kelédről, Karakóról, Bozsokról és Pápocról is megjelent a baloldalhoz köthető portálon ugyanaz a tartalmú cikk, csak a településnevet és a számokat változtatták meg az oldal szerkesztői. „Pápoc lakói komoly gondban vannak, mert sokuknak egyszerűen nincs munka a környéken” – közölték a kemenesaljai település foglalkoztatottsági adataira hivatkozva. A legnagyobb közösségi oldalon találkozott az írással Pápoc polgármestere, Nováky Ernő, akit előbb megdöbbentett, majd felháborított annak tartalma: – Nem tetszik, hogy a választási kampánynak részeseivé válunk. Ezt nem akarjuk és elítéljük.

Majd így folytatta: – Az önkormányzat és a képviselő- testület valamennyi tagja elhatárolódik az ilyen tartalmú cikkektől. Kitért arra is, több környező település polgármesterével beszélt, őket is megbotránkoztatták az írások. Hangsúlyozta: Pápocon egyetlen munkát kereső emberről tudott, így azonnal felvette a kapcsolatot a munkaügyi központtal. Megtudta, Pápocon hatan részesülnek álláskeresési támogatásban, közülük hárman azóta – értesülései szerint – már elhelyezkedtek. Egy ember pedig rokkantsági nyugdíjkérelmet nyújtott be. – Döbbenetes számunkra, hogy politikai indíttatásból ilyen adatokat közölnek – tette hozzá. – Elmondható, hogy adósságkonszolidációban Pápoc önkormányzata pluszforrást kapott, amit a temetőkre fordítottak az előző ciklusban. Nagyon sok pályázatot nyertünk – szögezte le, hozzáfűzve: nem lehet azt mondani, hogy nem támogatja és nem érdekli a kormánypártot a falu.

– Ha minket megneveznek, más településeket is „sározhatnak” ezzel – mondta el véleményét Nováky Ernő, aki kitért arra is: hónapokig kerestek karbantartót, és a falugondnok helyére is hónapokig „vadásztak” új embert. Egyszerűen nincs, akit fel lehetne venni, mert mindenki dolgozik – kommentálta a foglalkoztatottsági adatokat a polgármester, aki kiemelte: egység van a településen, lehet, hogy valakiket ez zavar.

Kiemelt képünkön: Nováky Ernő polgármester hangsúlyozta: falugondnoknak is úgy „vadászták” az embereket, mert mindenki dolgozik