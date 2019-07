Lelkes ifisek segítették a büki evangélikus táborban a programszervezést

Az első templomkert­piknikkel zárult a büki evangélikus egyházközség idei hittantábora. Az eső elmosta a program egy részét, de a kincskeresésre és az ismerkedésre így is volt alkalom.

Mintegy ötven gyermek gyűlt össze és több mint húsz fiatal segítő koordinálásával rendezték meg a büki evangélikus egyházközség idei hittantáborát – számolt be Simon Réka lelkész. – Az ifiseink olyan magabiztosan oldják meg a feladatokat a táborban, hogy az már két tábor egyszerre, az egyik a gyerekeknek, a másik az ifiseknek – mesélte a lelkész. Idén is el tudott jönni négy teológushallgató az Evangélikus Hittudományi Egyetemről, ők már visszatérő segítők, van aki négy, és van aki már hat éve résztvevő a büki evangélikus táborban. – Szívem színes temploma, ez volt az idei tábor címe és tematikája.

A templom liturgikus színeit vettük sorra – mondta a tábor felépítéséről Simon Réka. Az ausztriai kirándulás nem kapott színt, de volt lila, fehér, zöld és piros nap, azt kérték a gyerekektől, lehetőségük szerint öltözzenek az adott nap színéhez. – A nagypénteki fekete most kimaradt, de a lilában ott volt a bűnbánat. Ezt meg is magyaráztuk, hogy mit jelent az istentisztelet részeiben – mondta a lelki háttérről a lelkész. Simon Réka kiemelte, hogy ezúttal is kaptak technikai segítséget a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár munkatársaitól.

Rendre kapcsolódik közösségi program a hittantábor zárásához – ez most két szempontból is módosult. Egyrészt a helyszín miatt, hiszen a gyülekezeti házban most az idősotthon működik, ott nem tarthatták az összejövetelt, így esett a templomkertre a választás. Másrészt most nemcsak a hittantáborozók családtagjait hívták, hanem a gyülekezet minden tagját, az ismerkedés volt a cél. – Sok a beköltöző, és az elmúlt tíz évben többen csatlakoztak a gyülekezethez, sokan csak keresztelő, esküvő vagy hittanos gyermekük kapcsán, nem nagyon ismerik egymást – mondta a lelkész, miért igyekeztek „összehozni” a gyülekezet közösségét.

Oltárterítőt készíthettek a piknik résztvevői, és például kirakós játék darabjait keresték és illesztették össze a templom rejtett zugaiból.