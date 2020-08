Lendületet kap Kőszeg közlekedése: intermodális csomópont létesül

Elkezdődhet a kőszegi intermodális csomópont tervezése a „Közlekedés” Fővárosi Tervező Iroda Kft. és az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. több mint 115 millió értékű munkájával – írja a magyarepitok.hu.

Ágh Pétert, a térség országgyűlési képviselője megkeresésünkre azt mondta: Kormányzati támogatás révén, komoly előkészítő munka zajlik azért, hogy Kőszeg és térsége közlekedését fejlesszük. Ennek részeként zajlik az új 87-es tervezése és a Kőszegi intermodális csomópont létesítése.

A magyarepitok.hu cikkéből egyébként kiderül, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásában meghosszabbítják a közös vasúti-autóbusz peront, amely lehetővé teszi további 4 autóbusz állás kialakítását. A közös peron területére egy fedett várakozási lehetőséget vagy peron-várótermet is létrehoznak. A projekt keretében a GYSEV Zrt. az állomásépület egy részét felújítva kialakítja a vasútállomás új utasforgalmi és kiszolgálóhelyiségeit. A buszközlekedéshez kapcsolódóan egy diszpécser irodát, a személyzetnek egy tartózkodó helyet, konyhát, továbbá vizes blokkot is létrehoznak. Az állomás épületének közvetlen közelében 50 darab parkolóhely létesül. A területen a buszparkolót is fejlesztik és 13 darab P+R, 2 darab mozgássérült parkoló, valamint további 2 darab személygépkocsi parkolót is kialakítanak, de lesz egy 2 férőhelyes taxiállomás is. Az intermodális csomópont teljes területét akadálymentesítik. Az intelligens utastájékoztató rendszerhez kapcsolódóan az autóbuszközlekedéssel integrált utastájékoztató-rendszert építenek ki a területen, valamint új jegykiadó automatákat és információs oszlopokat helyeznek el.

