Lenullázódott bevétel, elbocsátott dolgozók – Ősszel talán újraindulhat az élet

Ma minden arról szól, hogy otthon kell maradni, tartsunk a másik embertől két méter távolságot. A járvány mindenkit érint, de sok embernek a munkája, megélhetése, vállalkozása került veszélybe.

Mészáros János 1997 óta buszozik. Egyéni vállalkozóként belföldi személyszállítással foglalkozik. Nyugodt, higgadt, barátságos ember. Jól kijön a nyugdíjascsoportokkal, a harsány néptáncosokkal és a lendületes röplabdásokkal is. Több mint két évtizede abból tartja el a családját, hogy a legkülönbözőbb csoportokat szállítja mindenféle programokra szerte az országban. Iskolai osztályokat tanulmányi kirándulásokra, tánccsoportokat fesztiválokra, sportolókat versenyekre, civil társaságokat szakmai találkozókra, énekkarokat fellépésekre. Most március 8-a óta nem volt fuvarja.

– A májusi, júniusi megrendeléseket most mondják vissza – meséli. – Azzal számolok, hogy talán ősszel újraindulhat a személyszállítás. A tavasz, főleg a májusi, júniusi időszak szokott lenni a legfontosabb szezon. Most teljesen ki fognak esni, de nem lesznek táborok sem, és rengeteg kulturális esemény is elmarad. Tavaly cseréltem le a korábbi buszomat, most hozhatott volna végre hasznot. Azoknak a buszosoknak van most csak munkájuk, akik gyárakkal állnak szerződésben és a munkásokat szállítják. Akik utazási irodáknak dolgoztak és főleg külföldre, azok is mind itthon vannak és állnak. Amikor a kormány bejelentette a katás adózók átalányadójának elengedését a turizmust érintő ágazatokban, bizakodtam. Sajnos az autóbuszos személyszállítással foglalkozók nem kerültek be a kedvezményezetti körbe. Jelenleg a tartalékaimból élek, illetve a feleségem nyugdíja a stabil bevételünk. Máskor ebédidőben már vendégekkel volt tele Szombathely egyik legnépszerűbb vendéglője.

Ez a leállás még egészen biztosan hosszú ideig érezteti hatását

Most sem az oszlopos tornácos teraszon, sem a fagerendás mennyezetű benti helyiségben nincs senki. A vendéglőt működtető kft. ügyvezetőjével, Szabó Péterrel beszélgettünk. – Amikor a nyitvatartási időt 15 óráig korlátozták, még volt némi mozgástér az étterem működtetésére, de mára ez is megszűnt. Maradt a kiszállítás. Korábban nem foglalkoztunk ilyesmivel. Mi klasszikus vendéglőként működtünk. Volt menüs étkeztetés is hétköznap, de a legfontosabb a hétvégi, főleg a vasárnapi ebédre érkező vendégek kiszolgálása volt. Kiemelkedő jelentőségűek voltak a nagyobb rendezvények. Most teljesen kiesik a ballagások vendégköre. Szintúgy az érettségi bankettek, az esküvők, az érettségi találkozók, a legkülönbözőbb baráti összejövetelek. Nyáron sok tábor nálunk oldotta meg az ebédeltetést. Most megszerveztük a kiszállítást, részben külső céggel, részben a saját munkatársak vállalták. De ez sem ment rögtön, több hétbe került, míg kialakult a rendszer, egy csökkentett étlappal. Az is látszik, hogy mi nem tudunk versenyezni a gyorséttermekkel, amelyek régóta ráálltak a kiszállításra. Más dolog egy pizzát kivinni, mint levest meg húsokat körettel. Itt az a lényeg, hogy frissen kerül a vendég asztalára. Normál menetben 15 embert foglalkoztattunk.

Többen részmunkaidőben dolgoztak. Most hatan-heten maradtak. A főállásúak közül aki megtehette, elment munkanélkülinek, a részmunkaidősöknek adtunk lehetőséget a kiszállítás megszervezésével. Így csökkentett üzemmódban, de működik a konyha. A bevételeink mindent egybevetve a tizedére estek vissza. Bár most kevesebb járulékot kell fizetni és a hiteltörlesztés is kitolható, ez összességében nem oldja meg a problémát. Azt nem tartom járható útnak, hogy hitelből próbáljunk túlélni. Szerencsére a vendéglő saját tulajdon, így bérleti díj nem terhel bennünket, de jelentős rezsit kell fizetni. Még bízunk abban, hogy a nyárra rendeződik a helyzet, de ez a leállás hosszú ideig éreztetni fogja a hatását.