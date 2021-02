Lesz bölcsődéje a Vas megyei kisvárosnak

Tavaly ősszel kezdődött, és az ütemezés szerint halad a bölcsőde kivitelezése. A lakosság körében most végeznek felmérést: ki az, aki szeptember 1-jétől úgy tervezi, hogy igénybe veszi az intézményt.

Áll a szerkezet, a tetőt már cserepezte a kivitelező. Felhúzták a belső válaszfalakat és elkészült a villanyszerelés is. Beépítették az ablakokat, a belső vakoláson dolgoznak. Amikor az elkészül, az épületgépészeti munkák következnek: elkezdődik a fűtés- és a vízvezeték-szerelés – foglalta össze Kovács Péter polgármester az eddig végzett munkát.

Összességében az ütemterv szerint halad a bölcsőde kivitelezése, amelynek határideje július 31-e. A polgármester most úgy látja, addig végeznek a munkákkal. A terv szerint a város szeptember 1-jétől már fogadja a bölcsődés gyermekeket. Ehhez – már a műszaki átadás után – időben el kell indítani a használatbavételi engedélyeztetési eljárást, mondta. Közös működtetésű intézmény lesz az óvoda és a bölcsőde a jelenlegi óvodavezető, Alpárné Pál­ma Kinga vezetésével.

A lakosság körében most végeznek felmérést: ki az, aki szeptember 1-jétől úgy tervezi, hogy igénybe veszi a két csoporttal, 24 férőhellyel elgondolt intézményt, hiszen a dolgozói létszámot ennek megfelelően alakítják ki. A létszámban felfutásra számít a polgármester. Bizakodásra ad okot, hogy Vépen több mint száz 0–3 éves korú gyermek él – szinte biztos, hogy a bölcsőde egy idő után százszázalékosan kihasználttá válik. A városnak egyébként most Szombathellyel és Vasszécsennyel van szerződése bölcsődei elhelyezésre – Vép hozzájárulást fizet a két helyen tíz gyermek után. Szeptembertől – ha még bölcsődés korúak lesznek – ők is Vépre járhatnak.

Annak, hogy a lakosságszám tovább nőjön, és a fiatalok úgy gondolják, hogy érdemes itt letelepedni, feltétele az is, hogy bölcsődéje is legyen a kisvárosnak – hiába igényel többletköltséget a fenntartása, mondja Kovács Péter, aki évente mintegy 10 millió forint pluszkiadással számol. Vép 2016-ban pályázott először, akkor 80 millió forintot nyertek, de az építőipari árváltozások meghiúsították a terveket. A legutóbb pályázaton elnyert 315 millió forinthoz is hozzátesz a város: az idei költségvetésből mintegy 20 millió forintot erre a célra fordítanak.

Kiemelt képünkön: Kovács Péter az épülő bölcsődénél