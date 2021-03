Lesz elég munkatárs? – Sok vasi vendéglátós biztosabb megélhetés után nézett

Újabb felhők gyülekeznek a vendéglátósok egén. Míg eddig azt kérdezgették, mikor nyithatnak újra, ma már egyre inkább az a dilemma: lesz-e elég munkatársuk, ha majd egyszer kinyithatnak?

– Ha most azt mondanák, hogy holnap nyithatok, bajban lennék – mondja Völler László üzletvezető, a Vasi Vendéglősök Klubjának elnöke. – Ha vennék is fel újra alkalmazottat, mit mondanék neki? Tudok-e hosszú távra ígérni?

A vendéglátósok már a járvány előtt is érezték Ausztria elszívó hatását, és ez, ha a szomszédos ország is újranyit, fokozottan így lesz. A pandémia egy éve alatt sok vendéglátóipari dolgozó biztosabban jövedelmező munkát keresett magának. Az újranyitáskor nehéz lesz állni a versenyt az osztrák bérekkel, s aki ezt megteszi, az kénytelen lesz az árakba beépíteni a többletköltséget. S ha mindez sikerül is, lesz-e fizetőképes kereslet? A presszók, kocsmák vendégkörének nagy része átszokott arra, hogy dohányboltokban vásárolja meg az innivalót. Visszajönnek-e a nyitás után a vendéglátóhelyekre, ha ott magasabbak lesznek az árak?

Szvoboda László, aki 38 éve üzemeltet éttermet, a jól bejáratott kiszállításnak köszönheti, hogy még mindig nem kellett nagy veszteséget elkönyvelnie. Sokat segített ebben a pályázható ágazati bértámogatás is, amely a dolgozók bruttó bérének ötven százalékát fedezi. A tapasztalt vendéglátós több, országos hálózatban rejlő lehetőséget is megragadott. Ennek ellenére nem tudta megtartani az összes emberét. Egy szakácsa Ausztriába távozott, egy sajnos a Covid19-fertőzés következtében elhunyt. Egy ideje már próbálja feltölteni a személyzeti létszámot. Pincérnek senki nem jelentkezett, konyhai kisegítőnek csak olyan, akinek semmi tapasztalata nincs. A szakember-utánpótlás pedig évek óta hiányzik.

Hódi Imelda, egy másik szombathelyi étterem üzletvezetője is úgy döntött, hogy minden alkalmazottat megtart, részint mert nem akarja őket cserben hagyni, részint azért, hogy majd a nyitáskor ne maradjon munkavállaló nélkül. Eddig bírták, most már ott is elment két szakember Ausztriába dolgozni a szakmától teljesen eltérő munkakörbe, mert bizonytalannak látták itt a jövőt. A bértámogatás csak a munkáltatót kötelezi, hogy ne mondjon fel az alkalmazottjának, a dolgozót azonban nem.

Papp Ferenc, egy szentgotthárdi söröző és pizzéria tulajdonosa veszített szakácsot is, pincért is, a bértámogatásból a borravalót nem tudja pótolni, Ausztria pedig már vadássza a munkavállalókat.

Egy pályaelhagyó felszolgálót is megkérdeztünk. Fekete Éva a főnökétől emberileg és anyagilag is minden támogatást megkapott, ennek ellenére novemberben a váltás mellett döntött. Bizonytalannak látta a jövőt: ki tudja, mikor lesznek esküvők, kell-e majd ennyi felszolgáló? A gyárban, ahol fizikai betanított munkát végez, szeretettel fogadták. Biztos megélhetése van, és először élhette át, milyen a karácsony, a szilveszter a családja körében.

Balogh Károly Zsolt, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára egyelőre nem tud olyan vendéglátósról, aki végleg feladta volna. Olyanról, aki a tevékenység felfüggesztésében vagy profilváltásban gondolkodik, már inkább. Hogy ki marad talpon és ki nem, az majd a nyitás után pár hónappal rajzolódik ki pontosan. Addig is a kamara különféle kampányokkal, például utalványakcióval igyekszik ösztönözni a válság által kevésbé sújtott vállalkozókat, hogy vegyék igénybe a helyi kereskedők, vendéglátósok szolgáltatásait. Ha most segítenek a túlélésben, nő az esélye annak, hogy néhány hónap múlva újra beülhetnek kedvelt éttermükbe, kávézójukba.