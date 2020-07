Lesz ostrom Kőszegen, csak egy kicsit másképp

Ágyúlövéssel kezdődött a Kőszegi Ostromnapok beharangozója szerdán az elővárban. A program nem marad el, csak átalakul: hagyományőrző találkozót szerveznek augusztus utolsó napjaiban.

A nándorfehérvári diadal 564. évfordulójára időzített tájékoztatón Básthy Béla polgármester hangsúlyozta: – Július 22-én azokra a hősökre emlékezünk, akiknek a helytállása a saját közösségük iránti szeretetből, elkötelezettségből, összetartozásból fakadt. A hazánk, a kultúránk ma nem az lenne, ami, ha az 564 évvel ezelőtti hősök nem állnak ki, nem harcolnak az országért. A járványhelyzet ellenére Kőszeg törekvése, hogy a nyári programjait idén is megrendezhesse, és megmutassa a város szépségét, kulturális örökségét a látogatóknak.

Móricz Imre, a Kőszegi Ostromnapok Egyesület elnöke arról beszélt, hogy a rendezvény szokott programját kicsit átalakították. Augusztus 28-án, az úgynevezett nulladik napon táncházat terveznek a Hajnalcsillag Néptáncegyüttessel. Augusztus 29-én hagyományőrző csapatokat fogadnak; táborépítés, „török támadás” szerepel a programban. Augusztus 30-án gyerekprogramok lesznek 10 és 12 óra között, napközben pedig folyamatosan zajlanak hagyományőrző bemutatók, összecsapások.

Varsányi Áron, a Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesület elnöke a 12. Ostrom Kupa előkészületeiről számolt be: – Augusztus 28–29-én szeretnénk a kupát megrendezni, amelyre az idén is több ország versenyzői érkeznek, és amely egyben U22-es válogatóverseny is lesz. Katona Olivért, az SMA-val küzdő perenyei kisfiút is meghívják az eseményre, hogy beszámoljanak a gyógykezelés állásáról.

A III. Bástya Őrzői Történelmi Íjászverseny részleteiről Kövesdi Andrea szervező beszélt: – Nagyon sok versenyzőt várunk és sok látogatót: tavaly kétszázan mérték össze erejüket, idén sem számítunk kevesebb versenyzőre – hangsúlyozta.

Pócza Zoltán, a Jurisics-vár Művelődési Központ igazgatója beszélt a további – köztük a várszínház által ajánlott – programokról. Szólt az ingyenes Zenés esték sorozatról, amely nemcsak minőségi zenét kínál, hanem alkalmat is a találkozásra. A tájékoztató végén a résztvevők elhelyezték koszorúikat a várvédő Jurisics Miklós szobránál.