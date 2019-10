Lezárult a Tündérszépek megyei fordulója, íme a továbbjutók

Megszületett a júliusban induló megyei szépségversenyünk első körének végeredménye. Október 31-től a regionális döntőben, a szomszédos megyék hölgyeivel versenyeznek majd szépségeink.

Véget ért a 10 millió forintos össznyereményért zajló, három fordulós Tündérszépek versenyünk első, megyei fordulója. Olvasóink október 28. éjfélig értékelhették Vas megye szépségeit, saját portfólió vagy profi fotósaink által, stúdiókörülmények között készített fényképek alapján. A szépségversenyen elinduló lányok közül Földi Viktória olvasóink értékelései alapján jutott tovább a regionális fordulóba.

A Vas Népe szerkesztőségét Németh Balázs megyei üzletszervezési vezető, Horváth Balázs fotóriporter, és Szalay Dávid online szerkesztő képviselte a zsűrizés alkalmával. Kovács Delinke vasi stylisttal kiegészülve megalakult a négy főt számláló zsűribizottság, akiknek nem volt könnyű dolga. A döntés azonban megszületett a szakmai zsűri Rátkai Petrának, Nagy Kitti Miettának, valamint Varga-Hajnal Nikolettnek adta meg a további versenyzés lehetőségét.

Minden résztvevőnek köszönjük, hogy megjelenésükkel napról napra szebbé tették hírportálunkat és olvasóink napját – a továbbjutóknak pedig ezúton is gratulálunk!

Az október 31-én induló regionális fordulóban a Vas megyei lányok Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye Tündérszépeivel versenyeznek. Ahogy azt olvasóink megszokhatták, hírportálunkon és napilapunkban továbbra is naponta kiemelten mutatunk be egy-egy hölgyet, azonban ezúttal, október 31-től a teljes regionális mezőnyt lehet szívekkel értékelni november 11. éjfélig a vaol.hu/tunderszepek oldalon. Arra biztatjuk Olvasóinkat, hogy ezt tegyék is meg, hogy minél nagyobb eséllyel jussanak Vas megyei lányok az országos fordulóba!