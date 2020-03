Lovas kocsik, egyenruhák és kitüntetések is helyet kaptak az apátistvánfalvi kiállításban

Ahogy közeledik a tavasz, egyre több a látogató az apátistvánfalvi határőremlékhelynél. Egy Szlovéniából érkező csoporthoz mi is csatlakoztunk.

Az egykori határőrőrsre érdemes ellátogatni, mert nemcsak a határőrizetről, hanem a huszadik század magyar történelméről is sokat elárul. Szívesen látogatják az emlékhelyet a határ túloldalán levő szlovén településekről is. Merkli László gondnok, tárlatvezető szerint sokan rácsodálkoznak az itt látottakra, ők ugyanis nem is voltak tudatában, hogy határaikat – melynek túloldalán is élnek szlovének – Magyarország felől ilyen szigorúan őrzik. Az is új információ a Szlovéniából érkező látogatóknak, hogy a szocializmus időszakában csak háromévente utazhattunk nyugatra – Tito Jugoszláviájában nagyobb szabadságot élveztek az emberek.

Az őrsöt 1949-ben építették, és 1992 októberéig teljesítettek itt szolgálatot a határőrizetre beosztott sorkatonák. Az épület ezt követően sokáig elhagyatott volt, míg 2007 novemberében határőr emlékhelyet nyitottak benne. A létesítmény a magyar állam tulajdona, fenntartója a körmendi rendészeti szakgimnázium. Azt, hogy mennyire nem volt veszélytelen a határőrizetben szolgálatot teljesíteni, a bejáratnál elhelyezett emléktábla jelzi, amelyet azoknak a katonáknak állítottak, akik szolgálat közben lelték halálukat. Van köztük, aki közlekedési baleset áldozata lett vagy leesett a lóról, de előfordult az is, hogy valakit határsértők lőttek agyon, vagy véletlenül rálépett egy taposóaknára.

Az épületben minden kiállítási tárgynál magyar és szlovén nyelvű felirat tájékoztatja a látogatókat. Láthatjuk itt a határőrök által használt fegyvereket, berendeztek egy korhű lakókörletet és egy étkezőt, a falon pedig a kezdettől az utolsó napig szolgáló országos határőrparancsnokok portréit függesztették ki. Köztük az utolsó parancsnokét, Béndek Józsefét, aki sokat tett azért, hogy 2007. évi megszűnése után a határőrség múzeumot kapjon. A létesítménynek ajándékozta tábornoki egyenruháját, valamint a sapkákból, kitüntetésekből, sporttrófeákból és egyéb ereklyékből álló gyűjteményét. A kiállításnak különösen értékes részei azok a kötetek, amelyek az Országhatár magazin című folyóirat 1982 és 2007 közötti lefűzött számait őrzik.

Sokan jönnek el az itt szolgálatukat teljesített sorkatonák közül, hogy az egykori lapszámokat fellapozva saját emlékeikre bukkanjanak. A közelmúlt sok érdekes „találmányára” csodálkozhatunk rá az udvaron is. A határőrizethez használatos járművek, csónakok, lovas kocsik és szánok mellett felállítottak egyet azokból a szupererős kitörésgátló határsorompókból is, amelyekkel az idősebbek még találkozhattak külföldi útjaik során.

Modellezték az S100-as elektromos jelzőrendszer dróthálóját, és kipróbálhatjuk azt a naponta felgereblyézett nyomsávot is, ahol a határőrök gyakorolhatták, hogy a határsértő talpa nyoma alapján megállapítsák, előre haladt-e, vagy az őröket megtévesztendő, hátramenetben.