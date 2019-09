Lovas menetet tartottak a szüret jegyében Olaszfán

A lovak lettek a szombaton tartott szüreti menet főszereplői Olaszfán.

Nagy múltja van Olaszfán, a szőlőtermesztésnek, a község első okleveles említése is szól már szőlőbirtokról, szőlőtermesztésről, és a faluban most is minden évben megtartják szüreti felvonulását. Régen ez elsősorban a szőlőszüret lezárására szolgált, ma a régi hagyomány életben tartásáról és a lovak szeretetéről szól elsősorban.

A felvonulók között voltak a helyi nóniusz ménesből kiállított fogatok, a szomszédos falvakból is jöttek: harmonikás, lovaskocsi, Vasvárról érkezett lovasklub, amelyben olaszfai lányok is lovagolnak. A szekereken pedig óvodástól a nyugdíjasig ültek, mulattak hagyománykedvelő helyiek.