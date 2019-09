Lovas ünnepet és nyárzárót tartottak

Az elmúlt hétvége mozgalmasan telt a falu számára: megülték Mihály napját, majd az ország lovasai költöztek a ligetbe.

Szombaton – kicsit előrébb hozva naptári napjánál – már hagyományosnak mondható, nyárbúcsúztató vigasságot rendeztek Mihály-nap alkalmából. A késő délutáni rendezvény hamar telt házas lett. Hollanczer Anita zenés műsorán kívül két amatőr színitársulat is fellépett. Elsőként a Tihanyi Vándorszínpad adta elő zenés mesejátékát, később a Jákfai Színjátszók állították színpadra a Hófehérke és a hét elgyötört törpe című ikonikus kabaréjelenetet. Bebizonyították, nem minden a drága technikán és a kellékeken múlik: humorukat, lelkesedésüket a nézők elismerő tapssal jutalmazták.

A hét utolsó napja a lovakról szólt. A főutcán sorra ugattak a kutyák, mindenki a „lovasnapra” igyekezett. A díjugrató versenysorozat fő mozgatórugóitól, Vargáné Csécs Cecíliától és férjétől, Varga Istvántól megtudtuk, hogy idén huszonegyedik alkalommal emlékeznek meg Skublics Imréről.

A lovas a Sárvári Állami Gazdaság Széchenyi István-díjas ménesvezetője volt – az ő nevét viseli a rendezvény. Eredetileg úgy tervezték, hogy minden évben más helyszínen rendezik majd meg, remélve, hogy több érdeklődőt vonzanak be. Idén tizedik éve a jákfai templom melletti liget erre a napra a lovasok otthona: hiába próbáltak ki számos más helyszínt, a tapasztalatok a falu mellett szólnak. A rendezők állítják: olyan változatosak a terepviszonyok, hogy nemcsak díjugratásra, de derbire alkalmas akadálypályát is építhetnek rajta. Így kétfajta versenyszámban is megmérkőzhetnek az indulók.

– Az első évben, mikor még belépős volt a rendezvény, ezer ember volt kíváncsi az indulókra. Bízom benne, hogy az állatok és a sport szeretete idén sem vonz kisebb tömeget a helyszínre – mondta el Varga István.