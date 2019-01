Ma az adatvédelem napja van – A bíróságok munkájában különösen érzékeny ez a szabályozás

Az adatvédelem nemzetközi napja január 28., ennek apropóján kérdeztük a bíróságok adatvédelmi feladatairól dr. Őri Zsófiát, a Sárvári Járásbíróság polgári ügyszakos bíróját.

– 2016 áprilisában fogadta el az általános adatvédelmi rendeletet az Európai Parlament és Tanács, 2018. május 25-től az EU teljes területén közvetlenül alkalmazandó – emlékeztetett dr. Őri Zsófia. Az egységes adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR jelentősebb biztonságot és sokkal komolyabb számonkérhetőségi lehetőséget jelent az állampolgárok számára – de mit is jelent ez pontosan?

– Az érintettek jogai szélesek, már az adatkezelés megkezdése előtt előzetes tájékoztatáshoz való joguk van, hozzáférési joguk a személyes adataikhoz és az azok kezelésével összefüggő információkhoz. Kérelmezhetik személyes adataik kiegészítését, helyesbítését, adataik kezelésének korlátozását és az adatok törlését – sorolta a bíró. – Új jogként említeném még az adathordozhatósághoz való jogot – emelte ki. Az állampolgárok az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatnak, ha megítélésük szerint az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértésével kezeli személyes adataikat.

– Külön megemlíteném, hogy ha a folyamatban lévő bírósági eljárásokban észlelik az érintettek a személyes adataik kezelésére vonatkozó szabályok megsértését, akkor adatvédelmi kifogást nyújthatnak be – tért rá a bíróságok adatkezelésére dr. Őri Zsófia. A GDPR a bíróságokra is vonatkozik: a biztonságosabb adatkezelés érdekében számos új feladatot kellett elvégezniük. Az Országos Bírósági Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített és a felelősökről is gondoskodtak, adatvédelmi tisztviselőt és adatvédelmi felelősöket jelöltek ki. – Az Országos Bírósági Hivatalban, a bíróságok központi igazgatását ellátó szervnél jelöltek ki adatvédelmi tisztviselőt, valamint az egyes törvényszékeken, ítélőtáblákon és a Kúrián adatvédelmi felelősöket – részletezte. A felelősök adatvédelmi képzésen vettek részt és naprakész jogi tudással kell rendelkezniük a személyes adatok kezeléséről.

– Ha sérülnek a személyes adatok, vagyis akár megsemmisül, elveszik, jogosulatlanul közlik, akkor az egy adatvédelmi incidens. Ilyenkor a legfontosabb a lehető leggyorsabb és hatékony intézkedés – magyarázta el dr. Őri Zsófia. Megvan a protokoll az incidens kezelésére: jelentik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához, értesítik az Országos Bírósági Hivatalt is. És van a bíróságokon adatkezelési nyilvántartás. – Azt hangsúlyozom, hogy ez nem a bíróságok ítélkezési tevékenységével függ össze, hanem elsősorban olyan nyilvántartásokat kell vezetni, amelyek a bíróságok alkalmazásában álló kollégákra, tehát bírákra, igazságügyi alkalmazottakra vonatkoznak – mondta dr. Őri Zsófia. – Ilyen a személyi nyilvántartás vagy kiküldetési nyilvántartás, a munkaidőhöz és a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó nyilvántartás, bizonyos képzéseken, munkacsoportokban való részvételre vonatkozó nyilvántartás, de olyan technikai jellegű nyilvántartások is, mint a bélyegzők nyilvántartása.