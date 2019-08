Madaras program több is akadt

A Stájer-házaknál az erdei iskolában nyaralt 22 csíkszeredai alsós, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vendégei bejárták az egész megyét, rengeteg madárral ismerkedtek, és még Ausztriába is kirándultak.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és a Hargita Megyei Erdészeti Igazgatóság kapcsolata nyomán érkezett immár hatodszor Vas megyébe diákcsoport a csíkszeredai József Attila Általános Iskolából. Idén 22 alsós tanulót és három kísérő tanárukat látták vendégül, Varga László erdei iskolai referens és Harsányi-Bándy Fruzsina természetvédelmi előadó kísérte a csoportot. Már az első nap mozgalmasra sikerült: az ismerkedős játékoké volt a főszerep, meg persze a szállást is „belakták”. Jártak Ausztriában is a gyerekek és kísérőik, „bevették” a lékai várat, részben szakmai vezetéssel ismerkedtek a várral, részben önálló felfedezéseket tettek. Sok gyereknek különleges volt az újabb határ átlépése: többen még soha nem jártak Ausztriában.

Kőszegen a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban ismerkedtek a magyarországi madárfajokkal, láthattak vándorsólymot, darázsölyvet, uhut és fehér gólyát is. A madarakból nem volt elég: meglátogatták Tömördön a gyűrűző tábort, de jártak Szombathelyen is, az Iseumban ismerkedtek a város kétezer éves történelmével. Ellátogattak a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Központi Igazgatóságára is: ott ajándékcsomag várta a diákokat, az iskolakezdéshez kaptak eszközöket vendéglátóiktól.

Jákon és Celldömölkön ugyancsak találtak programot a csíkszeredai kisdiákoknak – összegezte Harsányi-Bándy Fruzsina természetvédelmi előadó.