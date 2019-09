Madaras reggel a természetháznál

Mintegy nyolcvan gyerek ismerkedett a környék madaraival és a madárgyűrűzéssel szerdán. A sok cinke mellett egy igazi ritkaság is a hálóba akadt.

Nagy érdeklődés kísérte azt a szerdai rendezvényt, amelyet a Rába-Műgát és Térségéért Egyesület szervezett. Közel nyolcvan tanuló érkezett a madárgyűrűzéssel egybekötött ma­dárfigyelő reggelre a Rába Természetházhoz Répcelak, Uraiújfalu és Ostffyasszonyfa iskoláiból.

A diákok megismerhették azokat a madárfajokat, amelyek a szomszédos erdőben élnek, sőt néhány példányra felkerülhetett az egyedi azonosító gyűrű is. A kora reggel kifeszített speciális madár­hálóban délelőtt nyolc madarat találtak, volt köztük széncinege, kék cinege és egy igazi ritkaságnak számító rövidkarmú fakúsz is. Ottó Erzsébet madárgondozó, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa és Csáki Péter önkéntes segítő hangsúlyozta a gyerekeknek a madárgyűrűzés fontosságát, és megmutatta gyakorlati kivitelezését, amiben persze a gyerekek is aktívan segítettek.

Szóltak a vonuló és nálunk állandóan itt tartózkodó madarakról – kiemelt figyelmet szentelve a védett fajoknak – a Rába és Répce partja mentén élő állatokról, a vadonban élő madarak téli ellátásáról, a költőhelyek kialakításáról, miközben gyakorlati tanácsokat is adtak.

Dóczi Attilától, az egyesület elnökétől megtudtuk, hogy novembertől a madáretetés előkészítése, az etetők készítése és felszerelése, decembertől a madarak folyamatos táplálása, tavasszal pedig a költőládák készítése, kihelyezése vár feladatként a tanulókra. Jövő tavasszal egy nagy méretű távcső segítségével ismerkedhetnek a Nap, a Hold és a csillagrendszer rejtelmeivel a Rába Természetháznál.