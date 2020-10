Madáretetőket és odúkat helyeztek ki Szombathelyen

A jövő évben szeptember 25-e és október 14-e között rendezik meg az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítást. A felkészülési folyamat során számos program zajlik. Az erdőgazdaságok emlékerdőket ültettek, most pedig a világkiállítás logójával ellátott madárodúkat helyeznek ki szerte az országban.

Ötven év elmúltával újra világkiállításra készül az ország. Az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítást jövő ősszel rendezik meg. A 20 napos eseménysorozatnak számos helyszíne lesz, de valójában több mint egyéves folyamatról van szó. Az erdőgazdaságok emlékerdőket ültettek, most pedig madárodú-kihelyezési akcióprogram kezdődött. Vas megyében az Országos Magyar Vadászkamara Vas Megyei Területi Szervezete hatvan odú és hat madáretető kihelyezését vállalta a megyében. Tegnap a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 10. évfolyamos erdész–vadász szakos diákjai is részt vehettek a programban. Kétféle röpnyílású odút és madáretetőt is kihelyeztek, az iskola parkjában. Összesen 20 odú jutott a technikumnak

Gagyi István, az Országos Magyar Vadászkamara Vas Megyei Területi Szervezetének elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás előkészítése során számos olyan programot szerveznek, amelyek igyekeznek felhívni az ifjúság figyelmét a természet tiszteletére, a biológiai sokféleség jelentőségére és a környezettudatos szemlélet fontosságára.

Kenesei István megyei fővadásztól megtudtuk, hogy kerülnek odúk a Savaria Múzeum parkjába, körmendi és szentgotthárdi általános iskolákba és a Kemenesmagasi lőtér mellett kialakított tanösvény környékére is.

Kovács Attila, a technikum szakoktatója elmondta, hogy az odúkihelyezés jól illeszkedik a leendő erdészek és hivatásos vadászok gyakorlati képzésébe.