Madáretetővel leptük meg a gyerekeket

Újabb ablak nyílt ki a Vas Népe adventi kalendáriumán. A Rumi Gyermekotthon lakóit leptük meg madáretetővel. A gyerekek segítségével feltöltöttük – és a lakotthon udvarán, egy tölgyfán el is helyeztük. Ezüstvasárnapra a madarak is felfedezték.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat jótékonysági akciójához csatlakozva tavaly hétről hétre egy-egy gyermekotthont mutattunk be. Így jutottunk el a Rumi Gyermekotthonba is, ahol olyan állami gondoskodásba került gyerekek laknak, akik egész életükben felügyeletre szorulnak. Különleges szükségletű, értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott, illetve autista gyermekek élnek itt egy kilenc- és egy tízfős csoportban. Hároméves kortól egészen 18 éves korukig ez az otthonuk. Amikor a tavalyi adventben a Rába-völgyi tájban megbúvó intézményben jártunk, megállapítottuk: jó helye lenne itt egy madáretetőnek, és talán a gyerekeknek is örömet okozna a madarak megfigyelése. Az elmúlt napokban némi fűrészelgetés, csavarozgatás után végül összeállt az új etető, amiben mintegy öt kiló napraforgómag is elfér. Kicsit izgultunk, hogy örülnek-e majd, de amint megérkeztünk, érdeklődő gyerekfejek jelentek meg az ablakokban, majd hamarosan már ott nyüzsögtek körülöttünk. Mindenki segíteni akart. A 18 éves Bálint ügyesen tartotta a tetőt, míg a madáreleséget beletöltöttük. A kicsik kíváncsian túrtak bele a szotyitömegbe.

Aztán türelmesen végighallgatták a madarakról összeállított vetítést. Feltűnt nekik, milyen nagy a hasa a szárcsának és meglepődtek, mennyiféle cinege van. A legjobban az őszapó tetszett nekik. Megpróbálták elképzelni, ahogyan a csuszka fejjel lefelé közlekedik a fák törzsén, és miután megmutattuk, lelkesen utánozták a hím macskabagoly félelmetes hangját.

(Kiemelt képünkön: A gyerekek érdeklődve vettek részt a munkában.)