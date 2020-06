Magasabbak lettek a parkolási árak Szombathelyen

A belváros piros zónáiban óránként 400 forintért állhatunk majd meg. A sárga és zöld övezetben is emelkednek a díjak, de ott ezért egy, illetve két órával tovább parkolhatunk. A kampányban még arról volt szó, hogy ezekben a zónákban az első két óra ingyenes lesz.

A parkolás ügye a közgyűlés után tartott pénteki sajtótájékoztatókon is téma volt. Két ok miatt: egyrészt jóváhagyták az 1000 parkoló programot, amelyben meghatározták, Szombathelyen hol kezdődhet parkolóépítés a jövőben. Az elfogadott határozat konkrét határidőket nem tartalmazott, az azon múlik, hogy a város bevételei hogyan alakulnak. Erről még dr. Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ) a csütörtöki vitában beszélt.

A közgyűlés módosította a parkolás rendjére vonatkozó önkormányzati rendeletet is. A parkolók zsúfoltságának csökkentése és a járművek forgási sebességének növelése érdekében látta indokoltnak a Szova NZrt. a tulajdonosi beavatkozást. A parkolódíjat is beszedő társaság véleménye az, hogy „ezeket a célokat a várakozási díjak és a bérlet árak egyidejű növelésével lehet elérni” – olvasható a képviselők elé került előterjesztésben, amit végül jóváhagyott a baloldali többség.

Dr. László Győző alpolgármester (ÉSZ) pénteken kérdésünkre úgy nyilatkozott: – Az elmúlt hetekben az ingyenes parkolás bevezetése rávilágított számos olyan dologra, amivel jó gyakorlati tapasztalatokat szereztünk. A teljesen ingyenes parkolás azt eredményezi, hogy a belváros élhetetlenné válik: az itt lakók nem tudnak megállni, és az autósok is csak keringenek üres hely után kutatva – fogalmazott, hozzátéve: ezért olyan javaslatot terjesztettek elő, amely arra ösztönzi az autósokat, hogy a külső zónákban parkoljanak, és onnan sétáljanak be a városközpontba ügyeik intézésére. Az alpolgármester kitért arra is, hogy a díjemelés hozzátartozik a parkolási rend szabályozásához, a környező városokban is hasonló vagy magasabb árakkal találkozunk.

A Fidesz–KDNP-frakció nem támogatta a módosítást, és azt nem szavazta meg. Illés Károly frakcióvezető (Fidesz–KDNP) szerint az új rendszer nem fogja beváltani azokat a forgalomszabályozási reményeket, amiket baloldalról megfogalmaztak. Véleménye az, hogy inkább az első órát kellene ingyenesen adni a várakozók részére, és utána szedni a parkolódíjat.

Az önkormányzati választás előtt az Éljen Szombathely Egyesület még azzal kampányolt: megválasztásuk esetén a sárga és a zöld zónában az első két órában ingyenesen parkolhatnának a szombathelyiek. Ehhez pedig központilag gyártott órákat használnának

A baloldali többség ennek ellenére úgy szavazott: az első díjzónában óránként 320 forint helyett 400 forintért parkolhatunk, a második díjzónában 200 forintról 240 forintra növekszik, míg a harmadik díjzónában 100 forintról 120 forintra emelkedik a díjtétel. Igaz, utóbbi két zónában hosszabb ideig is tartózkodhatunk ezért az összegért: a második zónában egy órával, míg a harmadik zónában két órával több időt tölthetünk. A bérletek is drágulnak: azok árát 20 százékkal növelték.

Az árváltozás akár már augusztus 1-jétől életbe léphet, kivéve az éves bérletek esetében: azok ára 2021. január 1-jétől emelkedhet. TÁ