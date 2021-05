Mágikus pünkösdi ostorpattogtatás – Vaskeresztesen így űzték el az ártó szellemeket – fotók

A pünkösdhöz kapcsolódó német szokást elevenítettek fel szombat délelőtt a faluban: ostorpattogtatással tartották távol a gonosz szellemeket.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal kreativitással akarja átírni a jogrendszert

Frissleveles hajtásokkal – zöldágakkal – a kezükben gyűlt össze a Szent Antal szobornál a Vaskeresztesi Német Nemzetiségi Énekkar és Tánccsoport néhány tagja. Verseket mondtak, azok adtak keretet a Szentlélek eljöveteléhez. Mielőtt elkezdték műsorukat, Krancz György, kezében karikás ostorral heves pattogtatásba kezdett, hogy megteremtse a szabad utat a Szentlélek számára pünkösd vasárnapján. A hagyomány szerint ugyanis, ameddig a csattogás hangzik, a szellemek tehetetlenek.

Gyuri a templomnál lévő Szentháromság-szoborig haladt a fő utcán, jókora zajt csapott, és rendesen kimelegedett. – Az ostort a szüleimtől kaptam, gyerekkorom óta gyakoroltam vele. A nagypapámtól láttam, de a Hortobágyon is próbáltam ellesi a technikát. Mind a két kezemet használom, erő kell a művelethez, és néha elfogy a levegőm – hallottuk tőle.

Inzsöl Richárd atyától a helyszínen a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, a pünkösd üzenetéről kérdeztünk. – A húsvét, a karácsony és a pünkösd a három legfontosabb ünnepünk. A szentháromság tisztelete mindegyikben fellelhető: az Atya, a Fiú és Szentlélek egy Isten közösségében. E három isteni személynek van külön ünnepe is. A karácsony elsősorban a Fiú (Krisztus) születésének napja; húsvétkor az Atya a főszereplő: ő támasztotta fel Krisztust; pünkösd a Szentlélek eljövetele. Egy hét múlva, Szentháromság vasárnapján együtt ünnepeljük mindhárom isteni személyt. A pünkösdöt már az őskeresztény egyházban is megtartották. A görög pentecosté elnevezés a Krisztus feltámadását követő 50. napra utal, ami egybeesik az újszövetségi Szentlélek-küldéssel – kiáradással – is, ezzel az Ó- és az Újszövetséget is összekapcsolja. Kétezer év egyháztörténete során sokkal inkább kidomborodott a Szentlélekről szóló tanítás. Lélek és élet egyet jelent. A lélek az, ami Istennel is összekapcsol bennünket. Az Isten lelke a szeretetet jelzi. Az Isten fia szeretetből lett emberré, mondjuk karácsonykor. Húsvétkor az Isten fia szeretetből halt meg és támadt fel értünk. Pünkösdkor elküldi szeretetből a lelket azért, hogy életünk legyen. Méghozzá bőséges és boldog életünk. Hiszen az élet úgy teljes, ha létezünk, boldog életünk van, és örök életünk lesz – foglalta össze Inzsöl Richárd.

Hatosné Németh Valéria, a német hagyományőrzők vezetője hozzátette: pünkösd a pásztorok ünnepe is: ekkor feldíszítették az állatokat virággal, zölddel, kolomppal, kihajtottak a legelőre. A magyarországi németek a házakra, kerítésekre istállókra zöld ágakat tettek. De ismert a pünkösdi fickó meglovagoltatása – Pfingstlümmelreiten –, a pünkösdkosár-körmenet, vagy Putzreiten. Szép tradíció még, amit régebben ők is színre vittek, hogy a gyerekek pünkösdi dalokat énekelve házról házra mentek, tojást kaptak érte.