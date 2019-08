Magyar falu program: kihirdették az első kör nyerteseit

Vas megyében kettő, összesen 6,2 kilométer útszakasz újulhat meg a Magyar falu program keretében, most hirdették ki az első körben nyertes szakaszokat.

A Magyar falu program keretében az idén országosan 50 milliárd forintból végeznek teljes körű útfelújításokat. A most kezdődött első ütemben 89 szakaszon, mintegy 250 kilométeren újulhat meg az útburkolat – ezek között kettő Vas megyei szakasz szerepel. Az egyik a 8707-es, a Körmend–Ják és Szombathely között vezető mellékút egy 3 kilométeres szakasza a 7-es és a 10-es kilométerszelvények között. A másik pedig a 8445-ös út egy 3,2 kilométeres része, vagyis a Vépről az M86-os felé vezető szakasz. Itt az M86 felüljáró hídja kivételével a teljes útfelületet megújítják egészen a régi 86-os főútig.

A szakasz már munkaterület: látszanak is a burkolaton a jelölések. Az útjavítás augusztus második felében kezdődik itt, addig még engedélyeztetni kell a forgalomszabályozási terveket. Először letisztítják majd az útpadkát, aztán szakaszos felmarással és erősített visszadolgozással készül el az út alapja. Arra kiegyenlítő, kötő- és kopóréteg is kerül, vagyis teljes lesz az útfelújítás. Kovács Péter, Vép polgármestere kiemelte, hogy figyelni fognak az itt lakók tájékoztatására, és biztosítják a közlekedést a felújítás alatt is: – Biztosan sok kellemetlenség lesz a munkák során, de a lakosság kiböjtöli ezt az időszakot a rég várt eredmény érdekében.

A szerződés szerint 145 nap van a munkák elvégzésére, de a vépieknek azt ígérte a kivitelező, hogy nem használják ki ezt az időt: – Rövidesen tehát méltó bejáratot kap a város az M86-os autóút irányából.