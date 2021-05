Magyar falu programból készül járda a csepregi temetőben – fotók

Már dolgozik a kivitelező a temetőben, gépi erővel termelik ki az útalapot, készül a 130 méter hosszú térkövezett járda, amire az önkormányzat tavaly nyert ötmillió forintot a Magyar falu programból.

A lejtős elhelyezkedésű temetőben két út vezet fel a dombra. A ravatalozótól felmenő földes-kavicsos út rettenetesen sáros volt mindig eső után, ami miatt már korábban is sok lakossági panasz érkezett, most ezt cserélik térkövezett járdára. A másik felvezető út aszfaltos, ehhez is kapcsolódik majd egy új járdaszakasz, körülbelül húsz méter hosszan, félkörívben kerülve a temetői kápolnát.

Ezt az utat is sokan használják, mert ott van vízvételi lehetőség, és így könnyebben megközelíthetők lesznek az ottani sírhelyek – tudtuk meg Horváth Zoltán polgármestertől. Azt is megtudtuk, hogy az új útnak süllyesztett szegélye lesz, hogy autóval is lehessen rajta menni.

Ágh Péter országgyűlési képviselő a beruházáshoz kapcsolódóan elmondta: – Észak-Vas megye több településén lehetett kormányzati forrásból még méltóbbá tenni a végső búcsú helyét. Így van ez Csepregen is, ahol személyes tapasztalataim szerint is szükséges feladatok elvégzésére lehetett a kormány Magyar falu programja révén forrást biztosítani.