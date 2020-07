Magyar munkások ismét állásban

A márciusi csúnya zuhanás és az áprilisi stagnálás után májusban közel hatezer fővel nőtt az Ausztriában foglalkoztatott magyarok száma. Ezzel együtt is jelentős a csökkenés az egy évvel korábbi állapothoz képest.

Májusban 83.900 magyar állampolgár dolgozott Ausztriában, ami 5.600 fővel több, mint áprilisban. Az egy évvel korábbi állapothoz képest azonban ez még mindig 10.800 fős csökkenést jelent, ami a koronavírus-válság fényében természetesen nem meglepő. Márciusban, a karantén és a határlezárások bevezetése idején nagyot esett, áprilisban viszont már kis mértékben emelkedni tudott a magyar dolgozók száma Ausztriában – számolt be róla az orf.at.

Ami a teljes osztrák munkaerő-piacot illeti, 59 ezer új munkahely keletkezett a múlt hónapban, de 2019 májusához képest még mindig 153.000 ezer állás veszett el. A tavasszal elbocsátott dolgozók között is, a májusban újonnan alkalmazott személyek között is felülreprezentáltak a külföldi állampolgárok. Vagyis amikor elbocsátanak a vállalkozások, akkor nagyobb létszámban küldik el a külföldieket. De amikor új munkaerőt vesznek fel, akkor is ők kerülnek be nagyobb számban a munkaerő-piacra.

Ausztriában minden ötödik dolgozó külföldi állampolgár. Márciusban 187.000, áprilisban további 7.000 dolgozó veszítette el állását, mintegy harmaduk volt külföldi.

A magyarok egyébként messze a legnagyobb létszámban találtak állást a múlt hónapban. Az említett 5.600 fő magyar mellett ugyanis 3.600 román, 3.300 lengyel, 2.000 szlovák, 1.800 német, 1.700 török és 3.400 ázsiai állampolgárságú személy kapott munkát.