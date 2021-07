Magyarország legszebb futópályái között a sárvári

A kiváló adottságokkal bíró, 135 millió forintból megvalósított futókör és az újabb kerékpárútszakasz is az egészségmegőrzést szolgálja.

A Csónakázótavat körülölelő futópálya és az itt haladó kerékpárút ünnepélyes átadóját tegnap délelőtt tartották a Spirit Hotel mögötti közös szakaszon. Kondora István polgármester köszöntőjében kiemelte, egymás után valósítják meg a különböző városfejlesztési programjaikat, amelyeket most már nemcsak a város lakóinak, de a turistáknak is bátran ajánlana, az ötcsillagos város egy újabb ötcsillagos fejlesztéssel gazdagodott. Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, aki egyben a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke is, azt hangsúlyozta, hogy a más-más forrásból megvalósult komplex csónakázótavi fejlesztések eredményeként nemcsak futóknak, túrázóknak, kerékpárosoknak jött létre egy olyan kiváló adottságokkal bíró terület, amely országos viszonylatban is szinte példa nélküli, de a családosok is kiválóan érezhetik itt magukat. Hozzátette, hogy a fejlesztéseknek ezzel nincs vége, hiszen rövidesen újabb pályázati lehetőségek nyílnak meg a települések, így Sárvár számára is, ezáltal a város lendületben maradhat.

A megjelentek lendületbe hozásáról is a megyei önkormányzat gondoskodott, mivel az átadón három elektromos kerékpár és három elektromos roller várta, hogy az ünnepség résztvevői, mint például a Sárvári Kerékpáros Egylet tagjai, rájuk pattanva tegyenek egy kört a tó körül. Mielőtt azonban mindez megtörtént volna, Péter Attilától, a két éve alakult Szabadidősport-­eseményszervezők Országos Szö­vetségének elnökétől megtudhattuk, hogy a hasonló pályázatokat ők bírálják el, így a sárvári futókörre is ők bólintottak rá. Országszerte tizenegy ilyen futópálya van már, és a sárvári valóban a legszebbek közé tartozik – emelte ki. Külön előnye, hogy a pálya árnyékban van, és nagy részén a közvilágítást is kiépítették, így abban bíznak, hogy ez a város legjobban használt sportlétesítménye lesz.

– A most megvalósult beruházással újabb lépést tett az önkormányzat afelé, hogy a város közösségét erősíteni tudják – erről már Ágh Péter országgyűlési képviselő beszélt. Mint mondta, a Posta tér felújítása, a Hild park átadása, a Sárvár Aréna vagy a Zene Háza megépítése után nem is következhetett más, mint Sárvár zöld szívének, a Csóna­kázótó környezetének a rendezése. A képviselő szerint is az ország egyik legszebb futópályája jött most létre, amire minden sárvári büszke lehet.

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos avatóbeszédében emlékeztetett, a kormány célkitűzése, hogy 2030-ra hazánk a legélhetőbb országok közé tartozzon. Ahhoz, hogy ezt elérjük, nem mindegy, milyen az életminőségünk, márpedig itt súlyos adósságaink vannak. Mi vagyunk a negyedik legelhízottabb ország a világon, ezért pedig sokszor súlyos árat fizetünk. A kormány rengeteget költ arra, hogy mindez megváltozzon. Az elmúlt időszakban 98 turistaház felújítását támogatták, 1600 kilométernél is több kerékpárutat építettek, kialakítottak 135 vízitúra-megállóhelyet, bringaparkokra és futókörökre írtak ki pályázatokat. Felmérések szerint ha valaki heti 2,5 órát mozog, akkor az egészségben eltöltött várható élettartama 4,2 évvel nő. Könnyen belátható, hogy a most átadott fejlesztés nagyon sokat tehet a sárváriak és az idelátogatók egészségéért. A kormánybiztos szerint is kiváló adottságokkal rendelkezik a futókör, mintha a tavat annak idején csak azért hozták volna létre, hogy ez egyszer itt megvalósulhasson.

A beszédeket követő ünnepélyes szalagátvágás után a megjelentek szinte valamennyien nekiiramodtak, hogy tegyenek egy kört. Ki futva, ki rolleren, ki kerékpáron vágott neki az összesen 135 millió forintból kialakított – ebből 45 millió forint volt az állami támogatás, a többi önkormányzati forrás –, 1022 méter hosszú, gumiborítású futókörnek, amit egyébként már május 29-én birtokba vehettek a sárváriak. Ahogyan az Alkotmány utca felől induló, Vadkert körúti kerékpárúthoz csatlakozó, másfél kilométeres kerékpáros szakaszt is használhatják már egy ideje a sportolni vágyók. Ez utóbbi egyébként egy megyei 500 millió forintos TOP-pályázat része, melybe a tó mellett lévő szabadidő- és pihenőpark fejlesztése is beletartozott.

Kiemelt képünkön: Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Kondora István polgármester, Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, Ágh Péter országgyűlési képviselő és fia, Benedek, illetve Péter Attila, a Szabadidősporteseményszervezők Országos Szövetségének elnöke vágta át a nemzeti színű szalagot az átadóünnepségen