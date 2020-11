Magyarszecsődön kőris, juhar, Molnaszecsődön platán, nyír is került a közterületekre

Közösségi faültetés volt Magyarszecsődön és Molnaszecsődön szombaton, az országos faültetési programhoz kapcsolódva. Mindkét falu harminc- harminc fát nyert.

Kislevelű hársfát, magas és keskeny levelű kőrist, korai juhart ültettek Magyarszecsődön a kemenceháznál, ahol Károlyi Gyula polgármester elmondta: a Vágtázó Kenu Tábor Egyesülettel közösen pályáztak, az önkormányzat támogatásával ültetnek a nyert harminc fa mellett önerőből még nyolc fát.

Jut belőlük a temetőkhöz, a játszótérre, a hősök kertjébe és a parkolókba is. A program ingyen bocsátotta a települések rendelkezésére a harminc csemetét, amelyeket egy kecskeméti parképítő cégtől szállítottak ide.

A faültetésen részt vett Nagy Gábor, a Vagy Megyei Közgyűlés képviselője, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke is, aki úgy fogalmazott: ez egy jó kezdeményezés, mert a fa jelkép is, nemcsak termést hoz és árnyékot ad, hanem a jövőnek is üzen vele a jelenkor, nem véletlenül vannak itt gyerekek a kis lapátjukkal, ásójukkal, gereblyéjükkel.

A molnaszecsődi művelődési háznál a karanténban lévő polgármester, Varga Gyula hiányában az alpolgármester Zimits Imrével találkoztunk, aki a Molnár Lajos Kulturális és Falu szépítő Egyesület tagjaival és más falubeli önkéntesekkel ültetett. Amint mondta, minden közösségi teret szeretnének megújítani a fásítással, nemcsak a kultúrház melletti részt, hanem a harangláb körüli területet is, ott van az igazi közösségi tér.

A faluban a szennyvízberuházás befejeződött, most rendbe hozzák a község küllemét. Itt is harminc fát nyertek az országos programból, köztük platánt, nyírt és eperfát. Már egy hete kiásták a csemeték számára a gödröket, de mivel nem tudták, hogy a járvány mennyire befolyásolja az ültetést, inkább elhalasztották a munkát. Az önkormányzat dolgozóinak többsége karanténba került, ezért lakossági összefogással oldották meg a faültetést. Tucatnyi ember gyűlt össze, hogy a harminc csemete földbe helyezésével széppé tegyék a környezetüket. Bizakodnak: ha a fák az első évet túlélik, akkor megmaradnak az új helyükön.