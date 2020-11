Majdnem 200 fővel nőtt a regisztrált fertőzöttek száma Vas megyében

Ahogy arról hírt adtunk, elhunyt 87 beteg, 3927 fővel nőtt a fertőzöttek száma az országban.

Elhunyt 87 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2784 főre emelkedett, 29 302-en pedig már meggyógyultak. A beazonosított fertőzöttek száma 126 790 főre nőtt hazánkban, az aktív fertőzöttek száma 94 704 fő -írtuk előző cikkünkben.

Vas megyében is folyamatos növekedésről számolunk be. Szerdáról csütörtökre a beazonosított fertőzöttek száma majdnem 200 fővel növekedett. Szerdán még 3517 fertőzöttről tudtunk, ma már 3702-ről számolt be a koronavirus.gov.hu.