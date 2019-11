Majdnem két év börtön – Összesen 19 lopás miatt ítélték el a szombathelyi férfit

Nem válogatott: kerékpárt, ruhát, szerszámokat, szeszt is lopott a büntetett előéletű férfi, akit csütörtökön, előkészítő ülésen ítélt el a Szombathely Járásbíróság. Majdnem két évre juttatta rácsok mögé a 19 lopás.

Az 52 éves szombathelyi férfit 19 lopással vádolta meg az ügyészség, csütörtökön előkészítő ülést tartott az ügyében a Szombathelyi Járásbíróság. Jogerős ítélet született az ülésen: egy év és tíz hónap börtönbüntetésre ítélték, két évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, meg kell fizetnie a bűnügyi költséget és kártérítést a meglopottaknak, ezeken felül vagyonelkobzást rendelt el a bíróság.

A férfi ellen zárt nyomozás szerint tavaly október 22. és idén április 1. között tizenkilencszer lopott. Többféle módszere volt: szombathelyi ingatlanokba, építkezésre hatolt be, de volt, hogy egy üzlet kirakatát és egy kocsma bejárati ajtaját törte be, vagy nyitva felejtett személyautót pakolt ki. Vitt mindent, nem válogatott: kerékpárokat, kéziszerszámokat, ruhákat, elektronikai eszközöket, szeszes italokat és készpénzt is lopott. Összesen 1,9 millió forintot ért a zsákmánya.

A férfi egyébként büntetett előéletű, letartóztatásban volt a csütörtöki ítélet idején is.