Majdnem száz kutyának találtak gazdát, otthont

Iskolai előadások, ivartalanítási program, természetesen rengeteg mentett kutya és elindult a macskakommandó – ilyen volt a Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány 2018-as éve. A munka idén is folytatódik.

2018-ban 240 kutyát mentett meg a Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány, és 98 ebet adtak örökbe közvetlenül, több kutyát pedig társszervezetek vettek gondozásukba – derül ki a szervezet évösszegzéséből. Jelenleg 41 kutyáról gondoskodnak, a legtöbb eb az izsákfai menhelyen várja leendő gazdáját, de néhányan ideiglenes befogadónál vannak, és sok ebről otthonában gondoskodik Minárcsik Sándor.

Az elmúlt év krónikájához tartozik, hogy el kellett engedni néhányat a védencek közül: akár betegség, akár öregség okán távoztak. Az alapítványi beszámoló úgy fogalmaz: azok az ebek „már odafentről vigyáznak ránk és egyengetik az utunkat”.

Az év folyamán több alkalommal tettek eleget olyan meghívásoknak, ahol a felelős állattartásról beszélhettek az alapítvány önkéntesei. Főleg iskolákban tartottak előadást az állatvédelemről, és vittek kutyás bemutatót is. Mert ott, az iskolákban, a gyerekek, fiatalok körében kell elkezdeni a felelősségre, az állatok szeretetére és tiszteletére nevelést – ezt vallják a kemenesaljai kutyamentők. Szerintük nem lehet elég korán megismertetni az állatbarát szemléletet, hiszen csak így lehet egyszer vége az állatkínzásos és állatelhagyásos eseteknek. Ugyancsak az elmúlt év krónikájához tartozik az ivartalanítási program, amelyet egy svájci alapítvány finanszírozott. Számos magyarországi állatvédő szervezet mellett volt kedvezményezett a kemenesaljai alapítvány. Összesen 150 kutya ivartalanítását szervezték meg, még 2017 szeptemberében kezdték a programot, és 2018 decemberében zárták. Azt remélik, folytathatják a munkát idén is – ha így lesz, arról tudni fognak az érintett kutyások.

Szintén 2018 hozadéka, hogy macskákkal „bővült” az alapítvány tevékenysége. Tavaly október 31-én alakult meg a macskakommandó: a sárvári, valamint Sárvár környéki „vadmacskákat” szedik össze az önkéntesek, ivartalanításra és szükség esetén gyógy­kezelésre viszik a cicákat. A kommandó elsődleges célja a gazdátlan macskák ivartalanításával a felesleges szaporulatok visszaszorítása. Az eltelt két hónapban 12 macskát ivartalaníttattak, kilenc nőstényt és három kandúrt. Hat macska gazdához került, a másik hat visszaköltözött eredeti élőhelyére.

Elkezdték egy egészségügyi intézmény kolóniában élő macskáinak a kezelését, első körben négy beteg cica járt orvosnál, további 14 vár ellátásra. Ahogy a kutyamentésben, úgy a macskakommandó munkájához is szívesen fogadják a tárgyi adományokat – de a nagyobb segítség, ha valaki otthont ad egy állatnak, akár ideiglenesen is. 2019-re fontos célt említett: szeretnék megfelelőbb helyen működtetni a kutyamenhelyet. Dolgoznak a terven, önkormányzatokkal keresik a lehető legjobb megoldást, de persze szívesen fogadják az állatbarátok ötletét is.