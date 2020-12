Májusra megújul a csapadékelvezetés Őriszentpéteren

Ezen a héten kezdődik és májusra be is fejeződik Őriszentpéteren az új csapadékelvezető rendszer építése. A beruházás Baksaszert, Alszert és Kovácsszert is érinti.

Hétfőn az érintettek bevonásával megtörtént a tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer munkaterületének helyszíni bejárása. A munkák a Baksaszer Nagyrákos felé eső részén indulnak. Az Alszeren is hamarosan kezdődik az árokrendszer építése. Mint Őr Zoltántól, Őriszentpéter polgármesterétől megtudtuk, 3800 méter hosszon újul meg a rendszer. Ebből 3 ezer méteren előre gyártott, felül nyitott betonelemekkel bélelik ki az árkokat. A többi részen hagyományos árok épül. A helyszíni bejáráson végignézték a hálózat problémás pontjait. A munkák néhány helyen érintik az elektromos hálózatot is. Itt szükség lesz oszlopok áthelyezésére vagy földkábel fektetésére is. Kiemelt képünkön: Őr Zoltán polgármester elmondta, háromezer-nyolcszáz méteren újul meg a vezetékrendszer