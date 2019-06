Már biztos: a mentőszolgálaté marad az orvosi ügyelet Szombathelyen

Sajtótájékoztatón jelentette be dr. Puskás Tivadar polgármester, hogy visszalépett az OMSZ a szerződésbontástól, továbbra is ellátja a mentőszolgálat a szombathelyi orvosi ügyeletet.

Az Országos Mentőszolgálat a szombathelyi költségvetési rendelet miatt mondta fel két hete a háziorvosi ügyelet ellátására 2003-ban kötött szerződést – emlékeztetett dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere. Az erről szóló levelet június 11-én kapta a mentőszolgálattól. Aztán június 18-án tartott munkaterv szerinti ülést a szombathelyi képviselő-testület, akkor a polgármester beterjesztette a költségvetés-módosítások között az OMSZ-ügyelethez hiányzó 32 millió forintot. – A közgyűlés belátva a hibát, megszavazta a plusz fedezetet – mondta a polgármester. Ezt már aznap közölte a mentőszolgálat főigazgatójával, másnap pedig írásban is tájékoztatta.

Június 25-én újabb levelet kapott: az OMSZ biztosítja Szombathelyt, hogy a pénzügyi hiba kijavítása után ellátja az ügyeletet és köszönik a bizalmat, ismertette a levél tartalmát.

A polgármester is köszönetet mondott: egyrészt a közgyűlésnek, hogy, mint mondta, belátták a hibát és sikerül biztosítani az egészségügyi rendszer biztonságát. Megköszönte az Országos Mentőszolgálatnak, hogy gyorsan rendezték a kérdést és azt, hogy tovább működtetik az ügyeletet. Meg a sajtónak is megköszönte, hogy két hete tartott tájékoztató hírét vitték, mint mondta, a sajtóvisszhang a megoldást segítette.

A szerződés eredetileg 2003-ban köttetett, nincs határideje, de évente megújítandó – emlékeztetett a polgármester. Továbbra is határozatlan idejű a szerződés, a megújítás ezúttal is az adott költségvetési évre szól. És továbbra is tartalmazza, hogy szerződésbontás esetén három hónapos felmondási idő érvényes.

Fidesz: Kizárólag a polgármester irányította városvezetés szakértelmén múlott, hogy nem történt komoly tragédia

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) visszavonta az orvosi ügyelet működtetésének felmondását. A mai naptól tehát a szombathelyi polgárok ismét a legmagasabb színvonalú ügyeleti ellátásban részesülhetnek – írja a Fidesz Szombathelyi Szervezete közleményében.

Mint írják:

„A Fidesz Szombathelyi Szervezete a hír üdvözlésén túl köszönetet mond a Puskás Tivadar polgármester irányította városvezetésnek, hogy ura volt a helyzetnek. Mindvégig határozottan, a város biztonságáért felelősséget vállalva járt el az orvosi ügyelet megszokott rendjének helyreállításában. Biztosak vagyunk abban, hogy a városvezetés átgondolt fellépése nélkül ismét csak a Nemény András okozta, országos hírű zűrzavarról beszélhetnénk. Az első pillanattól kezdve világos volt ugyanis, hogy a káoszkoalíció vezetője képtelen kezelni a saját maga által előidézett helyzetet. Kizárólag a polgármester irányította városvezetés szakértelmén múlott, hogy nem történt komoly tragédia. Mivel pedig Nemény András semmiféle megoldási javaslatot nem vázolt fel a meglévő ügyeleti rendszer helyett, ezért kijelenthető: az OMSZ-től való ötletszerű forrásmegvonás céltalan és értelmetlen volt. Ez pedig a vezetői képesség hiányának és a teljes alkalmatlanságnak a bizonyítéka.” – olvasható a közleményben.