Már bozótvágóra lenne szükség a parlagfű miatt Csényén

Embermagasságú a gaz, és tele van parlagfűvel, panaszolja egy olvasónk, Csontos Csabáné (75), aki a kaszálatlan terület hátsó szomszédja. Allergiás is lett, orvoshoz jár, gyógyszereket kell szednie. Hiába fordult az önkormányzathoz, hetek óta nem történt semmi.

A probléma valójában többéves, csak néha nyírja le a szomszéd a füvet, jelenleg az egész telke burjánzik. Csontos Csaba (77) úgy saccolja, leg­alább 700 négyzetméteren terül el a parlagfűvel tarkított, erős, magas gyomnövényzet, akkora, hogy fűnyíróval ezt már le sem lehet vágni, ide bozótvágó kell. A gaz rálóg annak a szomszédnak a kertjére is, aki rendesen műveli a földet, és mivel a parlagfű a magokat is odaszórja, rendszeresen ki kell gyomlálnia az újabb és újabb hajtásokat.

– A férjem nem beteg, de én allergiás lettem. Ózdról költöztünk ide, azért akartunk falusi házat, mert szeretjük, élvezzük a kertet. De ha csak egy kicsike déli szél fúj, hozza a polleneket, nem lehet megmaradni a teraszon, pedig ez már hetven méterre van a kérdéses földdarabtól – meséli Csontos Csabáné. – A szomszéd ősszel még felszántatta a területet. Beszéltünk a kert végében, megígérte, hogy műveli, azt mondta nekem: „Idén nem lesz beteg, mert ültetek hagymát, krumplit…” Tehát tudja, hogy allergiás vagyok a parlagfűre, mégse gondozza a földjét. Amit ültetett, azt is benőtte a gaz. Július 23-án elmentem a jegyzőhöz, kértem, hogy hivatalosan intézkedjenek a gyomirtásról, szólítsák fel a szomszédot, hogy kaszálja le a területét. Ezt meg is ígérték. Kértem jegyzőkönyvmásolatot. Telnek a hetek, a magas gaz azóta is ott van, virít benne a sok parlagfű. Tegnap felhívtam a növényvédelmi szakhatóságot is, hogy csináljanak valamit.

– Ennél már az is jobb lenne, ha teljesen parlagon hagyná a telkét, mert a parlagfű csak a művelt földön nő – fűzi hozzá a férj, Csontos Csaba.

A házaspár úgy emlékszik, legalább tíz éve, hogy mindig szólni kell a kaszálás miatt. Az asszony szerint ha valaki rákiabálna a szomszédra vagy megfenyegetné százezres bírsággal, lehet, hogy levágná. Le is vágathatná pénzért valakivel, ha nem tudja megcsinálni. Átmegyünk a kérdéses telek közvetlen szomszédságába, ahol Szabó Lászlóné is arról beszél, hogy már tüsszög, ha kimegy a kertjébe paprikát szedni. – Idén tavasszal megcsinálta a szomszéd a kertet, örültem, biztattam, hogy ültessen. Ültetett is: hagymát, borsót, krumplit. Május–júniusig rendben volt a terület, azóta megint csak nő a gaz. Hihetetlen, de két-három hónap alatt megnőtt ekkorára, elég egy jó eső, és burjánzik – mondja az asszony. – Rá szoktam szólni, hogy kaszáljon, meg is ígéri, de nem kaszál.

Bekopogtatunk a gazos föld tulajdonosához. Nem jön ki a házból, csak az ablakon, a lehúzott redőnyön át kiabál kifelé, hogy ő nem akar velünk beszélni, neki nem kell a Vas Népe, nekünk ehhez semmi közünk nincsen. Azt mondja indulatosan, hogy nem beteg a szomszéd, és különben is: más telkek is tele vannak parlagfűvel. Kérdezem, mi lesz, ha megbüntetik százezer forintra. Azt mondja, sűrű káromkodások közepette, hogy nem tudják, mert a nyugdíjának csak 30 százalékát vehetik el.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kisebb összegű bírság is rosszul érintheti, azt mondja, ő már volt az önkormányzatnál, és mondta az ott ülő nőnek, hogy vegye fel az utolsó kenetet, mert elintézi, vagy a hivatalban vagy otthon. Azt a véleményt osztjuk meg vele, hogy a lehető legegyszerűbb az lenne, ha levágná a gazt minél előbb. Azt mondja, ő már kitette a kasza kését a kerítésre, egy traktoros barátja ígérte, hogy megélezi, de még nem tette meg. Ha majd megélezi, ő levágja a füvet, reméli, egy héten belül…

Rauchné Király Zsuzsanna jegyzőt is megkérdeztük, de azt mondta, egyelőre nem kíván nyilatkozni, az önkormányzat intézkedik, ez egy folyamatban lévő ügy, hamarosan helyszíni szemlére megy ki a szakhatóság.

A hetek telnek, a pollen száll, a szomszéd pedig tüsszög.