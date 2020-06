Már csak néhány esetben kell kötelezően védőmaszkot használni Ausztriában

A vendéglátásban is történtek változások.

Ausztriában hétfőtől enyhítettek a szájmaszkviselés szabályain. Már csak a tömegközlekedési eszközökön, az egészségügyi intézményekben és a gyógyszertárakban lesz kötelező a szájmaszk, valamint olyan szolgáltatások igénybe vételekor, ahol nincs lehetőség az egyméteres távolság betartására, mint például a fodrászatokban.

A vendéglátásban is történtek enyhítések, így az éttermek a jelenlegi 23 óra helyett éjjel egy óráig is nyitva tarthatnak. Az asztalok között továbbra is legalább egy méter távolságnak kell lennie, egy asztalnál viszont négynél többen is ülhetnek.

Kongresszusok, illetve vásárok megtartására is van lehetőség már Ausztriában, a rendezvényekhez azonban hivatalos jóváhagyás kell, és a kérelemhez csatolni kell az úgynevezett „Covid 19 megelőzési koncepciót”.

Ausztriában 17 042 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük 16 059-en már meggyógyultak. Jelenleg 373 aktív beteget tartanak nyilván. A koronavírus okozta megbetegedés szövődményeibe 677-en haltak bele.