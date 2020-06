Már edzenek a Vassurányi Tigrisek

Túl vannak az első kosáredzésen a Vassurányi Tigrisek. Forrai Dániel edző-polgármester indította el a foglalkozásokat.

Tíz éve edzősködik a polgármester, korábban Szombathelyen, most Sopronban utánpótláskorú játékosokkal dolgozik. Május közepén fogalmazódott meg benne: a játékszenvedélyt a vassurányi gyerekekbe is szeretné átültetni. A kastélyparkban rendelkezésre áll a kültéri pálya, rossz idő esetén a tornaterem. Már csak toboroznia kellett. Hamar híre ment a meghirdetett lehetőségnek: helyből, Szombathelyről, Vátról, Salköveskútról is jelentkeztek 6–14 éves gyerekek az ingyenes edzésre. – Az első alkalom jobban sikerült, mint vártam. Éreztem a gyerekek elfogódottságát, kevesen kosaraztak korábban. Ilyenkor az a legfontosabb, hogyan adjuk a kezükbe a labdát – mondja az edző. Szeretné, ha minél többen átélhetnék a sport örömét: várnak még gyerekeket, a múlt heti kastélyparkbeli másfél órás foglalkozásnak e héten pénteken lesz a folytatása.

Nyáron hetente egyszer, szeptembertől gyakrabban találkoznak majd: az a cél, hogy a magyar utánpótlás-bajnokságban is indulhasson a csapat.