Már egymást is fölfalták a borzalmas körülmények között tartott disznók Egyházasrádócon

Az évek óta tartó áldatlan állapotoknak szerdán hatóságilag vetettek véget.

Már messziről látszik az út mentén álló kocsisor, ahogyan a mező szélén terelőmozdulatokat végző emberek hada is. Ám aki nem tudja, mi folyik itt, annak a 86-oson a kisrádóci lehajtó mellett elsuhanva mindössze ennyi, ami feltűnhet, szóra sem érdemes – gondolhatja. Mi azonban tudjuk, mire ez a nagy felhajtás, ugyanis a hét házból álló utcácska hosszú évek óta tartó problémája szűnik meg.

Végre elviszik a disznókat. Nagyjából az utca közepén áll az a ház, amelynek kertjében van a hatalmas konda, de hogy mennyien lehetnek, senki nem tudja. Az állatok kiszöknek, nemrégiben egy koca két házzal odébb az egyik szomszéd kertjében ellett meg. A disznók szó szerint ellepik a környéket, csoda, hogy a főútra nem merészkedtek még ki.

Mintegy ötvenen próbálják most is összeterelni a disznókat, hogy mire megérkezik a kamion, együtt legyenek az állatok. A tulajdonos nincs itthon, de állítólag már úton van. Tudta, hogy ez lesz, szóltak neki, kapott egy végzést is arról, hogy az állatoknak menniük kell – igaz, azt nem volt hajlandó átvenni. De mindegy most már ez is. Jó pár rendőr is a helyszínen van, ha probléma adódna – senki nem tudja, hogyan fogadja a tulajdonos a hatósági intézkedést.

Miközben a kerítésen túlról nézzük a sárban dagonyázó, bizonytalan eredetű húsdarabon veszekedő disznókat, szomszédok mesélnek az elmúlt másfél évtizedről. Bár az utcán állunk, néha egy-egy, fák közül előrontó disznó elől félre kell ugranunk, máskor egy csapat rohanó apró malacka hozza ránk a frászt. Miközben a történet, ami az elmondottakból kirajzolódni látszik, egyértelművé teszi, hogy az események elkerülhetetlenül vezettek a mai napig. A kérdés inkább az, hogyhogy csak most, 2020. október 7-én kerül sor minderre?

A 75 éves szomszéd 15 éve költözött ide Oladról, ahonnan hasonló okok miatt kellett távoznia: az állatai miatt élhetetlenné vált a környék, így mennie kellett – mesélik. Amikor idejött, kutyatenyésztéssel kezdett foglalkozni, egykori szomszédja – aki éppen az elviselhetetlen körülmények miatt adott túl a házán – azt mondja, hogy amikor a kennelek telepítéséhez a szomszédok beleegyezését kérték, ő is aláírta a kérvényt. Úgy volt vele, ha a szomszéd betartja a szabályokat, ő ugyan nem bánja, jöjjenek a kutyák. Hamar kiderült, hogy rossz döntést hozott. Kutyából egyre több lett, és egyre kevésbé voltak bezárva.

Volt, hogy az ablak alá ellettek a kutyák – és akadt, aki a kertjében egy borjúfejet talált, amit egy lakmározó kutya hagyott ott. De szemtanúi voltak annak is, hogy a fellógatott marhatetem bordái közül pislogtak ki az ebek. Az egyszerűen az állatok közé vetett nyers húsra jöttek a nyüvek és a patkányok, a helyzet kezdett elviselhetetlenné válni, a bűz és a portyázó kutyák élhetetlenné tették a környéket. Mindeközben persze próbáltak beszélni a tulajdonossal, ám nem jutottak vele dűlőre: a kutyakérdést, ahogyan mindent, amit tett, magánügyként kezelte. Egy idő után mégiscsak elkezdtek fogyatkozni a kutyák, amiben szerepet játszhatott az ebtartásra vonatkozó szabályok szigorodása, és talán az is, hogy már anyagilag sem érte meg a tenyésztésük.

Ezzel egy időben viszont egyre több lett a disznó. A környékbeliek elmondása szerint az igazi gondok úgy öt éve kezdődhettek és nagyjából két éve, hogy elviselhetetlen a helyzet. A borzalmas körülmények között tartott disznók mostanra több mint százan is lehetnek. Mivel kijárnak a kertből, nemcsak feldúlják az utcát és a szomszéd telkeket, de állítólag keverednek a vaddisznókkal is.

Dögöt esznek, akárcsak annak idején a kutyák, és néha megeszik egymást is, a gyengébbeket egyszerűen kikezdik és felfalják – hangoztatják többen is. Az elmúlt években számos alkalommal felszólították a tulajdonost, hogy tartsa be a legelemibb állattartási normákat, de nem történt semmi, ahogyan a hatóságok sem kényszerítették ki a változást soha. Mostanáig. A főállatorvos elrendelte az állatok elkobzását.

Miközben hallgatjuk az állatos rémtörténeteket, megérkezik a tulajdonos. Láthatóan feldúlt és bár kijelenti, hogy nem fogja akadályozni az eljárást, azt is hangsúlyozza: ne várják tőle, hogy még segédkezzen is saját maga kirablásában.

Kíváncsiak vagyunk, ő maga hogyan látja a történéseket, így megszólítjuk. Miután szembesítjük azokkal az állításokkal, amelyeket szomszédai mondanak róla, Plujzer László hosszasan sorolja a sérelmeit, és itt-ott magyarázattal is szolgál a történtekre. Amikor Oladon állatokat tartott, még közel s távol senki nem lakott – amikor aztán lettek szomszédai, hamar kiutálták, ahogyan itt sem fogadta be a falu.

Szerinte az emberek egyszerűen irigyek és rossz­indulatúak, ezért egyetlen embert kivéve neki nincs is barátja. A disznók azért járnak-kelnek szabadon, mert elromlott a villanypásztora, és különben is hozzászoktak a szabadsághoz, kidobott húst pedig azért esznek, mert nincs másra pénze. Azt mondja, régóta próbál túl­adni a szaporulaton, de egyszerűen nem járt sikerrel és mivel a szomszédai türelmetlenek, most lám, elviszik az összeset. De hogy ez pontosan hány disznót jelent, még maga László sem tudja.

Nincs veszélyesebb a sarokba szorított, rémült állatnál, így a legalább száz – többek szerint félig elvadult – disznó kocsira terelése nem egyszerű feladat, némelyik kannak ráadásul arasznyi agyara van. Végül persze nincs menekvés egyiknek sem – és ez sajnos szó szerint is igaz: az elkobzott állatok sorsa ugyanis a megsemmisítés. Közegészségügyi szempontok miatt még arra sincs mód, hogy a húsukat értékesíthessék, ahogyan a szabályok szerint Lászlónak sem jár majd semmilyen kárpótlás az állataiért.