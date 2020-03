Már legalább ötven bevásárlást intéztek el a segítők Szombathelyen

Már legalább ötven bevásárlást intéztek el a segítők, így az idősek tudják magukat tartani az ajánláshoz, nem kell elhagyniuk otthonukat.

A koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából azoknak a 65 év feletti szombathelyieknek, akik nem tud­ják megoldani hozzátartozójuk vagy ismerősük segítségével a gyógyszereik kiváltását, illetve az élelmiszerek beszerzését, a város segít. A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a múlt héten már vagy félszáz igényt teljesítettek, egy alkalommal elkísértük őket mi is. Mielőtt azonban becsöngetnénk a 87 éves Bóka Jánosnéhoz, lássuk, hogyan működik ez a fajta segítés a gyakorlatban.

Aki igénybe szeretné venni a szolgáltatást, munkanapokon 8 és 12 óra között a 94/505-429-es telefonszámot kell hívnia. Mivel több páros járja a várost – akikhez még többen csatlakoznak majd –, minden igényt tudnak teljesíteni, pedig a művelet időigényes. A fényképes igazolvánnyal ellátott segítők a vásárlásokat minden esetben megelőlegezik, vagyis a megrendelő csak utólag fizet.

– Így megelőzhető, hogy csalók használják ki a helyzetet – tudtuk meg Kulcsár Lászlóné intézményvezetőtől, aki azt is elárulta: az idősek nagyon hálásak ezért a lehetőségért, és ezt tapasztaltuk magunk is. Mivel a cél a járvány terjedésének megelőzése, a segítők az ajtóban adják át a megrendelt csomagot, itt kapta meg Bóka Jánosné is, aki miután aláírta az átvételi elismervényt és kifizette a gyógyszereket, elmondta: ennél nagyobb öröme, mint amit ez a segítségnyújtás szerzett, mostanában nemigen volt. Ő ugyanis maximálisan szeretné betartani az idősekre vonatkozó ajánlást: egyáltalán nem kívánja elhagyni az otthonát, amíg tart a járvány.

Csakhogy lányai a Balaton mellett élnek, itt helyben nincs, aki meglátogassa, ezért legközelebb a bevásárlásban is kéri a szolgálat segítségét. – Mindenkinek be kell tartani a korlátozásokat, most ez a legfontosabb – hangsúlyozta, majd hozzátette, ő már a húsvéti családlátogatásról is lemondott.