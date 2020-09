Már melegek a radiátorok Szombathelyen

Múlt péntekig melegen tartotta a lakásokat a szeptemberi nyár, mára néhány kivétellel mindenhol bemelegedtek a radiátorok.

– Szeptember 15-én kezdődött meg a távhőszolgáltatásban a fűtési időszak, és május 15-éig tart. Ez nem azt jelenti, hogy szeptember 15-én automatikusan indul a fűtés: ebben az időszakban kell rendelkezésre állnia a szolgáltatónak, és aszerint fűtenie, ahogy a lakók igénylik. A szeptember eleji hőmérsékleti értékek miatt erre sehol sem volt szükség Szombathelyen – tudtuk meg Kocsis Tóth Ildikó sajtóreferenstől. Miután három napig 15 °C alatti középhőmérsékletet mértek, néhány épületben elindult a fűtés, de a távhős házak jelentős részében még ekkor sem kérték a szolgáltatást, mert felmelegedés jött. A múlt hétvége előtt az előrejelzésből lehetett látni, hogy lehűl az idő. A lakóközösségek és intézmények döntő többsége megrendelte a fűtést.

– A megrendelésekre azonnal reagáltunk, és ahol kérték, ott elindították a szolgáltatást – mondta el a sajtóreferens. Hozzátette: van még Szombathelyen olyan épület, ahol valamelyik lakó kérésére leürítették a fűtési rendszert, mert dolgoztak rajta. Fontos ezeket a munkákat mielőbb befejezni, jelezni a távhőnek, hogy vissza lehet tölteni a rendszert, mert addig a lakótársak is kénytelenek nélkülözni a meleget, hiszen a fűtést csak központilag lehet elindítani.

Mint kiderült, a fűtés elindítását követően a lakóközösségekkel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt fűtési paraméterek az irányadók. Ezek szabályozzák a fűtésindulás és -leállás időpontját az óra és perc meghatározásával, illetve előírják, hogy hány Celsius-fok külső hőmérséklet esetén áll le napközben a szolgáltatás.

A fűtésindulás után pedig a legfontosabb feladat a légtelenítés, amit a távhő a hőközpontokban folyamatosan végez, de sok épületben automata vagy kézi légtelenítésre is van lehetőség. Az utóbbi akkor hatékony, ha most minden szelepet kinyitunk, aztán pár nap múlva már a saját igényeinknek megfelelően állítjuk be a fűtést.

A tudatos energiagazdálkodást segíti ezen túlmenően, ha röviden és intenzíven szellőztetünk. Az ingatlanban elvárt hőmérséklet 1 Celsius-fokkal való csökkentése mintegy 6 százaléknyi energiamegtakarítást jelent, érdemes tehát a szabályozószelepeket használni.