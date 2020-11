Már mindent áthat a járvány – Vas megyei városokban az aktuális helyzetről érdeklődtünk

Részben online oktatásra áll át több vasi iskola.

A hatóság rendelkezése értelmében hétfőtől a kőszegi Árpád-házi iskola felső tagozata és a 3/b osztály is digitális munkarendre tért át.

A többcélú nevelési intézmény igazgatója, Kakucs Adél Petra nővér azt kérte a gyerekektől, hogy „A heti órarend” szerint a Classroom felületen az egyes tantárgyak Meet-linkjén keresztül otthonról kapcsolódjanak be az oktatásba.

Pedagógusmegbetegedések miatt kérte az online oktatásra való áttérést a 4–8. évfolyamon a celldömölki Szent Benedek katolikus iskola igazgatója, Czupor Attila. Mint írta, erre a járvány további terjedése szempontjából feltétlenül szükség van, az egészség a

legfontosabb. Azt kérte, hogy az említett évfolyamokon csak azok menjenek iskolába, akiknek szülei semmiképp nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét. Ahol pedig a családban a betegség gyanúja áll fenn, az alsóbb évfolyamokon is engedélyezte a gyermek otthon maradását, az online oktatásba való bekapcsolódással. Az érintett kollégák tesztelése folyamatban van, és erre a hétre terveznek digitális munkarenddel.

Nincs pontos információja a helyi Covid-megbetegedésekről és a karanténokról sem a büki hivatalnak, azonban több intézkedést is hoztak a vírushelyzetben. Korlátozták az ügyfélfogadást a hivatalban, november 9-től határozatlan időre néhány kivétellel nem lehet személyesen ügyeket intézni, mondta dr. Németh Sándor polgármester.

Szerdán kinyit az óvoda a kényszerszünet után Jánosházán, tájékoztatott Kiss András polgármester. Több óvónő megbetegedése miatt tartottak hosszú őszi szünetet, az ügyeleti csoport 11 fővel működik, a negatív Covid-tesztet produkált óvónők szerdán munkába állnak, így folytatódik az ovisok ellátása. Az Öregek Napközi Otthona egyelőre fenn­akadás nélkül működik, de ha kiesnének a gondozók, a helyi civil szervezetek tagságából helyettesítő csoport alakult, hárman vállaltak telefonügyeletet, többen is segítik, ha kell, a gyógyszerkiváltást, és mások mellett a polgármester is házhoz viszi az ebédet, ha szükség lenne a helyettesek munkájára. Hogy hányan vannak most a városban koronavírus miatt karanténban, arról a rendőrség vezet nyilvántartást, és az igazolt covidosokról sincs pontos információja a hivatalnak.

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere is arról szá­molt be, hogy a betegek, fertőzöttek, illetve karanténra kötelezettek számáról továbbra sem kapnak hivatalos információt. Nem hivatalos értesülések szerint azonban úgy tűnik, hogy a Szentgotthárdi járás területén egyelőre kevesebb fertőzött van, mint a megye más, hasonló nagyságrendű városaiban, illetve járásaiban.

Kondora István polgármester közösségi oldalán közzétett videója szerint 35 aktív igazolt koronavírus-fertőzött van Sárváron, és közel 80-an vannak hatósági házi karanténban. A Gárdonyi Géza iskolában a felső tagozaton digitális oktatást rendelt el az Oktatási Hivatal november 4. és 13. között. Az intézményben öt pedagógus karanténba került, a nappali rendszerű oktatás ellátása lehetetlenné vált a felsőbb osztályokban.

Szabó József, Répcelak pol­gármestere úgy nyilatkozott, minden napra jut új eset a városban. Répcelakon tegnap in­dult útjára az a kezdeményezés, amivel a karanténba került családokat igyekeznek segíteni. Ők az önkormányzatnál jelezhetik, mire van szükségük, de a városvezetés felkeresi azt a 80-90 családot is, amelyek tavasszal már éltek a lehetőséggel.

Kovács Péter polgármester úgy tudja, Vépen hatan van­nak karanténban: hárman Covid-pozitívok és hárman kontaktszemélyként. Az általános iskola dolgozói közül kettő tesztje lett pozitív, két esetben eredményre várnak. Az óvodában is pozitív lett az egyik munkatárs Covid-tesztje, és ugyan már lejárt a karantén­időszak, az önkormányzat saját költségén ismét tesztet kér.

Csepreg ellátási körzetében – Csepreg, Lócs, Tormásliget, Tömörd – harminc Covid-fertőzöttről tud „nem hivatalosan” Horváth Zoltán polgármester, hozzátéve, hogy rengetegen várnak teszt­eredményre.

Múlt héten Vasváron az igazoltan fertőzöttek száma 40-45 főre nőtt. Továbbra is igaz, hogy az érintettek többsége viszonylag enyhe tünetekkel túlesik a betegségen, tehát nem kell pánikba esni, de mindent meg kell tenni a megelőzés érdekében, hívta fel a figyelmet Tóth Balázs polgármester.

Pontos adatok nincsenek, de mivel az elmúlt hetekben meredeken növekszik mind a regisztrált fertőzések, mind pedig a halálos áldozatok száma, Bebes István, Körmend polgármestere arra kért mindenkit, hogy tartsa be a kormány, valamint a helyi önkormányzat által meghozott intézkedéseket, korlátozásokat. A városban az óvodák és a bölcsőde is zavartalanul működik, szerdától a piacon, valamint az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények területén ismét kötelező a maszk viselése és a kézfertőtlenítés.