Már nem kell utazni a nyelvvizsga miatt – Feltétel volt a szakembergárda megléte Celldömölkön

Vizsgázóbarát nyelvvizsga hely jött létre az idei tanévtől a celli gimnáziumban. A tanárok, az intézmény és a tankerület is a kezdeményezés mellé állt.

Az idei tanévtől, már a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban is lehet komplex alap- és középfokú BME nyelvvizsgát tenni német és angol nyelvből, spanyolból és franciából pedig az írásbeli vizsgákra van lehetőség.

– Két éve merült fel az ötlet, hogy Celldömölkön nyelvvizsgahelyet létesítsenek, mivel az itteni és környékbeli diákoknak más településekre kellett utazniuk, ha nyelvvizsgázni akartak, márpedig ez terhet jelentett nekik és szüleiknek is, és az iskola szeretett volna a nagyvárosban élőkkel azonos esélyeket nyújtani tanulói­nak. Szándékunkat erősítette, hogy időközben ismertté vált, 2020-tól a nyelvvizsga már a felsőoktatásba való jelentkezés feltétele lesz – hangsúlyozta Dózsáné Balogh Viola igazgatóhelyettes.

A nyelvvizsgahely létrehozásának feltétele a megfelelő szakembergárda megléte, ami az iskolában adott volt, hiszen a tanárok többsége más vizsgarendszerekben már rendelkezett tapasztalattal, ráadásul szívesen vállalták az újabb kihívást. Ahhoz, hogy a vizsgahelyet létrehozhassák, szükség volt az intézmény és a tankerület támogatására is, hiszen az akkreditáció és a képzések is költséget jelentettek az intézménynek, a jelentős adminisztrációs kötelezettségről nem is beszélve.

Mint megtudtuk, a BME vizsgarendszer nagyon vizsgázóbarát, mivel például az írásbeli alatt engedélyezett a szótárhasználat. A nyelvvizsgahely minden környéken élő nyelvvizsgázó jelentkezését várja. Bővebb információ az iskola honlapján.