Már nem üzlet a kis üzlet? – Hosszú távon csak a több lábon álló üzletek maradnak életben

Lassan, de folyamatosan csökken a kiskereskedelmi üzletek száma, és egyre kevesebb a vendéglátóhely is Vas megyében, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) most közzétett összegzéséből. Vépen láthattuk: a több lábon állás, a vevőközpontúság a fennmaradás titka.

VENDÉGLÁTÓK

Éppen csak meghaladja a fél­ezret az önálló vállalkozók által működtetett vendéglátóhelyek száma Vas megyében – ez is látszik a KSH legfrissebb, héten publikált számsoraiban. Az önállóan, vállalkozóként fenntartott egységeket is számolva összesen 1396 vendéglátóhely működött megyénkben tavaly az év utolsó napján. Ezzel – az elmúlt évek elérhető adatsorai szerint – most csökkent először 1400 alá a vendéglátóhelyek száma. Fél évvel korábban 1409, egy évvel ezelőtt 1403 működött. 2016 nyarán 1440, az év végén 1424 volt a vasi vendéglátóhelyek száma. Az egységeknek tehát körülbelül harmadát működtetik önálló vállalkozók, ebben a sorban is folyamatos csökkenés látszik. A legfrissebb adatsor szerint 506 vendéglátóhely önálló vállalkozóé. Fél évvel korábban tízzel, egy évvel korábban 18-cal több ilyen egység volt Vas megyében. A félévenkénti összegzést még „hátrébb” nézve kitűnik: a tavaly év véginél ötvennel több vendéglátóhelyet üzemeltettek önálló vállalkozók 2016 nyarán a megyében.

KISKERESKEDŐK

Ahogy a vendéglátóhelyeké, ugyanúgy a kiskereskedelmi üzletek száma is csökkenő tendenciát mutat Vas megyében. 2018 utolsó napján 3034 egység működött, fél évvel korábban 14-gyel több, egy évvel ezelőtt még 47-tel volt több Vasban. Itt is láthatók a korábbi évek számai: az is, hogy 2016 első felében még a mostaninál 143-mal több kiskereskedelmi üzlet működött.

Kimutatható az is, hogy az önálló vállalkozók által működtetett boltokból is kevesebb lett: 989 volt a múlt év végén a megyében, néggyel volt több fél évvel korábban. Látható még, hogy 2016 év végére csökkent először az önálló vállalkozók által üzemeltetett boltok száma ezer alá. Például 2013 derekán még 1125 önálló vállalkozás által üzemeltetett kiskereskedelmi üzlet volt Vas megye területén.

RÉGIÓ

A vasihoz hasonló tendencia figyelhető meg a régió másik két megyéjében, ezzel az egész Nyugat-Dunántúlon. Tavaly nyárra csökkent 13 ezer alá a kiskereskedelmi üzletek száma Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyében összesen, aztán az év végére még kevesebb lett: 12 968 szerepel a legfrissebb KSH-sorokban.

TÖBB LÁBON?

A számok mögött természetesen sok ok húzódhat, elég csak arra gondolni, hogy nem „nettóban” szűnt meg annyi bolt, amennyivel kevesebb lett az adatok szerint, hiszen nyitottak is üzleteket szerte a megyében.

Vépen azt láthatjuk, hogy a több lábon állás a megmaradás kulcsa. Szijártó Róbert már 25 éve viszi a kisboltját, azóta vendéglátóegységgel bővült, és már az iskolabüfét is ő üzemelteti – vette sorra az elmúlt éveket. A vevőközpontúsággal ér el eredményt – mondta. Alapkészletet fagyasztott és friss áruból is tart, ezen felül a vevők kéréseinek is igyekszik eleget tenni, például ha vásárlója gombát sütne a hétvégén, de az nincs készleten, beszerzi. A boltvezető szerint, bár gondolhatnánk, de nem csak az idősek bevásárlóhelye a kisbolt, a fiatalok közül is sokan térnek be. A tíz évvel ezelőtti gazdasági válság elérte a kisboltját, de mint mondta, átvészelték.