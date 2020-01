Már tervezzük a nyaralást: korábban kezdődött el az előfoglalási szezon

Korábban kezdődött el idén az előfoglalási szezon, már kevesen várnak a last minute ajánlatokra, hiszen az időben tervezők is kedvezményeket kapnak, nem éri meg vállalni a kockázatot, hogy esetleg lecsúszunk a tervezett nyaralásról.

Mátyás Tiborné, az egyik szombathelyi utazási iroda vezetője azt mondja: az országos trend itt is jelentkezik. Már december közepétől van érdeklődés a nyári lehetőségek iránt. Ennek oka egyebek között az, hogy sokaknak időben kell jelezniük a szabadságigényüket, és a korai foglalás kedvezményekkel jár. Ráadásul a jó szálláshelyekre a jó utak hamar betelnek, már nem éri meg várni a last minute ajánlatokra. Az utazási irodáknak is könnyebb így, jobban tudnak tervezni.

Népszerűek most a vasiak körében az egyiptomi utak, nagy az érdeklődés a márciustól június végéig tartó időszakra. Felkapott Törökország is, míg Görögország veszített népszerűségéből. Egyre többen mennének Szlovéniába is. Az ország rengeteg természeti szépséggel bír, a rövid tengerparti szakasz ellenére pedig kiváló szolgáltatásokat nyújt.

Sokan terveznek városlátogatást és a luxushajóutak is közkedveltek. Utóbbiakat sokan már decemberben lefoglalják a nyárra, előbbiek esetében pedig a helyjegyek miatt próbálják minél hamarabb elkezdeni a szervezést az emberek. A legtöbben már elvárják a minőséget, inkább kevesebbszer, de akkor jó helyre utaznak.

Az ár mellett a távolság is meghatározó, autós vagy repülős utazás jöhet szóba, lehetőleg maximum 2–3 órás időtartamban.

A megyénkbe érkezők is hamar kezdik a foglalást. A törzsvendégek, a kiemelt időszakban utazók már az év elején lefixálják a nyaralást. De a szállásfoglalások összességét nézve is érzékelhető a tudatosság: a többség már az utazás előtt 6–7 hónappal dönt a vakáció helyszínét és a szállást illetően. Az ok általában egyértelmű: így akár negyedével is csökkenthetjük az árakat.

A belföldi utazást tervezők többsége már februárban tudja, hogy hova megy vakációzni – összegzi az elmúlt évek tapasztalatait Haller Ferenc, a Sárvár Tourist TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátéve, hogy a sárvári szállodák nyárra vonatkozó foglaltsági körképéből az látszik, hogy az emberek szívesen kihasználják az előfoglalás adta előnyöket.

Sokat számít az is, hogy az év elején nem a „maradék kínálatból” kell szemezgetni. Olyan szobát és ellátást választunk magunknak, amilyenre tényleg vágyunk.