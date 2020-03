Maradj otthon! – Mutatjuk, mi hiányzik legjobban a vasiaknak

Szokásunkhoz híven minden héten megkérdezzük olvasóinkat egy adott témával kapcsolatban.

A vaol.hu minden héten saját szavazással jelentkezik. A koronavírus miatt most magunk és mások érdekében is otthon kell maradnunk, éppen ezért most arra voltunk kíváncsiak, hogy a vasiaknak mi hiányzik a legjobban.

A válaszadók többségének (68%) az hiányzik a legjobban, hogy találkozhasson a családdal és a barátokkal. Sokan vannak (15%) , akik a különböző sporteseményekre látogatnának el szívesen, ha lehetne. Vannak, akik étterembe, kávézókba mennének másokkal az otthon maradás helyett(9%), és akadnak olyanok is (8%), akik a különböző kulturális rendezvényeket hiányolják.