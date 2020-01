Márciusig megtisztítják a sárvári tavakat

Elkezdődött a közösségi munka a Sárvári Kinizsi Horgász Egyesületnél. A tagok a tél folyamán megtisztítják a sárvári horgásztavakat a nádtól és egyéb hulladéktól. A munka mellett megvitatják az aktuális szabályváltozásokat és az idei haltelepítési elképzeléseket is. Legalább annyit telepítenének, mint tavaly.

A háromszáz fős tagságból a hétvégéken rendezett közösségi munkákon sokan részt vesznek, hiszen ezzel az éves tagdíj egy része megváltható. Az egyesület a város horgásztavainak a kezelője, így nekik kell gondoskodniuk a környezet karbantartásáról. Egészen március közepéig eltart hétvégenként délelőtt a tó és a partvonal megtisztítása a csónakázótavon és a téglagyári tó területén – mondta Tóth Lajos, a sárvári Kinizsi Horgászegyesület elnöke.

A horgászok a télen megteremtett rendet az egész év során megtartják, a hulladékot a kihelyezett gyűjtőkbe teszik. A tavak környéke kedvelt turista-kirándulóhely, így már csak az ide érkezőknek kellene megtanulni a szemetesek használatát. A horgászok életét egyre jobban megkeserítik a tavakban elszaporodott hódok is, kártételük már veszélyezteti a vízrendszert.

A tavon a horgászok a maguk urai, de a halgazdálkodás szabályai ilyenkor az íróasztalhoz is ülteti az egyesület vezetését. Összesíteni kell a tavaly kifogott halak mennyiségét és fajtáit a fogási naplók alapján. A jó gazdálkodásnak köszönhetően talán most több kifogható hal is kerülhet a tóba.

Az elmúlt évben száztíz mázsa halat telepítettek. Ez évre legalább annyi halat szeretnének telepíteni, mint tavaly. A tervezett telepítésben őshonos magyar halként legnagyobbrészt a ponty szerepel majd. Csuka és süllő mindenképp lesz, és megpróbálják az év második felében a szürke harcsát a tavakba hozni.

A horgászember együtt él a természeti környezettel és abban nyugalmat lelve tölti el idejét, s ha kell, maga is tesz a táj megszépítéséért. A horgászok várják a jó időt, ám még reménykednek néhány fagyos napban is, hogy a tó jegére lépve befejezhessék a nádvágást.