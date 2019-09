Mariska nénit 90 éves születésnapján köszöntötték Acsádon

Szeretetteljes, családias fogadtatásban volt része dr. Baranyai László aljegyzőnek és Kranczné dr. Kovács Bernadett polgármesternek, amikor Beck Péter Pálnét (született Paukovics Mária), azaz Mariska nénit köszöntötte 90. születésnapja alkalmából otthonában.

Mariska néni 1929. szeptember 7-én, azaz kilencven éve született, egy lánya és két unokája van.

A polgármester asszony köszöntője után ajándékkosárral és virágcsokorral is köszöntötte az ünnepeltet a község nevében, az aljegyző pedig e jeles alkalomból átadta az Orbán Viktor miniszterelnök által adományozott emléklapot is.

Mariska néni fiatalokat meghazudtoló aktivitással éli mindennapjait: kertészkedik, de ha kell, borsót pucol vagy uborkát reszel. Virágait mindenki megcsodálhatja. Elárulta, a hosszú élet titka egy segítő, szerető család. Ha a család nem állna mögötte, nem jutott volna idáig.

– Mariska néni fiatalon is és ma is tudja: csak szeretettel, önzetlenséggel és önfel­áldozással lehet boldogságban élni. Megtanulhatjuk tőle a helytállást, az élni akarást, a sugárzó szeretetet, mert ez adhat erőt ennyi éven át. Köszönjük a lelkiismeretet, a szeretetet és emberséget, amivel gazdaggá tette nemcsak családja, hanem nagyközségünk életét is – mondta köszöntőjében a polgármester.