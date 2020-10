Mars: 15 éve nem látott közelségben

Októberben több látványos csillagászati jelenségnek is szemtanúi lehetünk, ha az időjárás is úgy akarja. Láthatjuk a Déli Tauridák hullását, a Jupitert és a Szaturnuszt is a kora esti égbolton. És az egész hónapra jellemző a Mars nagy oppozíciója: a bolygó ennek következtében szabad szemmel is jól látható.

A vörös bolygó nagyjából 26 havonta kerül a mostanihoz hasonló helyzetbe a Földdel, távolságuk azonban mindig változik: mindkettő elliptikus pályán mozog. – Ha geometriailag képzeljük el, akkor ilyenkor a Föld a Nap és a Mars között helyezkedik el, így a vörös bolygó pontosan a Nappal szembeni oldalon látszik – tudjuk meg Kovács Józseftől, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársától. Ez egyébként nagyon kedvező megfigyelési helyzet. Vagyis csak lenne, hiszen az októberi időjárás ez idáig nem igazán tette lehetővé, hogy a Földről szabad szemmel vagy akár táv­csövekkel láthassuk a tiszta égboltot. A Föld is és a Mars is kering a Nap körül, pályáik pedig folyamatosan változnak. A Föld egy év alatt abszolvál egy keringést, a Mars körülbelül 1,88 év alatt. A geometriai szituációk ismétlődnek, amikor pedig a három bolygó újra egy egyenesbe esik, az ismét Mars-közelséget okoz. – Legutóbb 2018-ban történt utoljára együttállás, legközelebb pedig 2003-ban voltunk a vörös bolygóhoz, akkor 55,7 millió kilométer választott el bennünket. A Mars megfigyelhetősége 15-17 évente a legkedvezőbb, ezeket nevezzük nagy oppozícióknak. Legközelebb 2035-ben lesz ilyen – ezt Sárneczky Krisztián, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa mondta el az MTI-nek. Ezekben a hetekben alig 61 milliárd kilométerre tartózkodik egymástól a Föld és a Mars – emiatt akár a csillagokat, fényes pontként utóbbit is felfedezhetjük az eget kémlelve. – A megfigyelést segíti, hogy a bolygó napról napra korábban kel, mindig egy kicsit magasabbra kerül, így korábban is el lehet kezdeni a megfigyelését. Sajnos ilyen időjárási viszonyok között azonban ez mind teoretikus – teszi hozzá Kovács József. Ha mégis adódna alkalmunk, a keleti-délkeleti égbolton keressük. Könnyen felismerhető: vörös és fényes jelenség az égen, a közelében nincs másik hasonló fényességű égitest, össze sem lehet téveszteni mással. Megfigyelésre érdemes még a nyugati-délnyugati égbolton a Jupiter és a Szaturnusz. Ugyan ezek sötétedéskor már éppen lenyugvóban vannak, a horizonton még láthatjuk őket. A kettő közül a Jupiter a fényesebb – fényereje csaknem megegyezik a Marséval.

Októberben javában hullanak az őszi meteorok legfényesebbjeit adó Déli Tauridák is. A raj nem túl sok meteort ad, ám igen nagy fényességű tűzgömbök jellemzik.