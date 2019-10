Márton partjelző fázik, úgy, ahogy még nem látta a WSSz színpadán

A Weöres Sándor színház színészei is beszálltak az országos tetris játékba és nem is akárhogyan!

Korábban már több tetris kihívásról is beszámoltunk: a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai is kiterültek a földre valamint a Markusovszky-kórház dolgozói is megmutatták magukat.

Most a szombathelyi Weöres Sándor Színház színészei pakolják ki s kellékeiket és önmagukat egy látványos fotón, amelyet közösségi oldalukon osztottak meg, hogy megmutassák hogyan fázik Márton partjelző.