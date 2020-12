Másfél év előkészítés után indult el a turisztikai program Kőszegen

Kőszeg és a Natúrpark térség turisztikai szervezésének kulcsmozzanata volt, amikor másfél éves előkészítés után útjára indult az Ölellek.Kőszeg kezdeményezés.

– Az egész országból érkező visszajelzések és az ezekből áradó rokonszenv nyomán az Ölellek.Kőszeg gondolat mellett tettük le a voksunkat – mondja Győrffy Gábor. Jótékonyan öleli körül a várost és Kőszeghegyalját a Kőszegi-hegység, ugyanígy a vár fala a városmagot. Az ölelés a város 30 kilométeres körzetén belül található négy nagy fürdőre és a burgenlandi várvidéki várak arany gyűrűjére is céloz. A logó színében a bíborvörös utal a szabad királyi város színére, a kőszegi vörösborok bíbora is megjelenik benne, és ez a középkori kézműves polgárváros pecsétviaszának színe is. Több mint egy hónapja annak, hogy felfedezésre, játékra hívja követőit az Ölellek.Kőszeg oldal.

– Az idén csendesebb az advent, mi is így készülődünk. Közben építik át a főtéri turisztikai látogatópontot, hogy a kikeletre újra kitárhassuk a kapuját. Addig utazástervezőt, interaktív terepasztalt és a gyerekeknek titkos fiókokat is szerkesztünk, hogy aki betér hozzánk, az jókedvűen indulhasson az alpokaljai kalandozásra. A szállásadók közül több mint harmincan Kisfaludy-pályázatból újítják meg vendégházukat. Közösen készülünk a kora tavaszi újraindulásra.

A turisztikai menedzser hozzáteszi: ma tízfős, hatékony csapat dolgozik a natúrpark és a térségi turizmus szervezési feladatain. Éppen negyed százada szólította meg a határon átnyúló együttműködési program Kőszeget. A város vezetése válaszolt a hívásra: ne egyedül, hanem a kőszeghegyaljai településekkel, és később már az Alpokalja 16 településével közösen szervezze meg turisztikai életét.

(Kiemelt képünkön: Győrffy Gábor a Táblaház utca 1. szám alatti ideiglenes Tourinform-irodánál: „Kőszeg turizmusa kereste a vezérgondolatát”)