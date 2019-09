Második nyilvános edzőmérkőzésén is nyert az Egis Körmend kosárcsapata

A házigazdáknál Durázi Krisztofer és Németh Ákos hiányzott kisebb sérülés miatt és nem volt már a keretben Franklin Howard sem, aki próbaideje alatt nem tudta meggyőzni a szakmai stábot, így elköszöntek tőle. A klub közleménye szerint gyorsan megtalálták a távozó játékos utódját az amerikai Frank Turner személyében, aki az elmúlt két szezonban Németországban játszott és várhatóan a jövő hét elején érkezik meg Körmendre. A 31 esztendős iránytó holland, lengyel és bolgár bajnoki címmel is bír, most a Bundesligából jön a magyar élvonalba.

Jól kezdte második nyilvános felkészülési mérkőzését az Egis Körmend. Keller Ákos a kezdőben kapott helyet, Justin Edwards – aki a hét közepén csatlakozott a vasi együtteshez – viszont nem volt ott a nyitóötösben. Ponterősen indított a házigazda, agresszív védekezése miatt a szlovének nem igazán jutottak szóhoz. Az első etap derekán három pontnál tartott a Polzela, a Körmend meg 16-nál. A hazai lendület kitartott a negyed végéig, meggyőző fölényben játszott a Zollner-legénység. A második tíz percben összeszedettebbek lettek a vendégek, de Varnado és Edwards tett róla, hogy túl közel ne kerüljön az ellenfél. Látványos megoldásokat is mutatott a Körmend, Varando és Taylor közreműködésével.

A második félidő elején rögtön elérte a félszázat a vasi alakulat, előnye sokáig húsz pont közelében mozgott. A Hopsi Polzela továbbra sem talált fogást ellenfelén, de lelkesedésére nem lehetett panasz. A harmadik etap végére jobban összpontosítottak a szlovének, hatékonyabb védekezésre váltottak, ez némileg megingatta a Körmend magabiztos pozícióját.

A záró játékrészben komolyabb aktivitást mutatott a szlovén csapat, a Körmend a labdaeladásoknál növelte mutatóit és sokkal pontatlanabbul játszott. Hamar köddé vált a több mint húszpontos hazai előny. A végjátékban benézett tíz pont alá a Polzela, végül mindössze hat ponttal maradt alul vendéglátójával szemben. Csakúgy, mint egy héttel korábban a Helios Domzale ellen, a piros-feketék kiengedtek a végére és a vendégek 21 pontjával szemben mindössze négy pontot hoztak össze az utolsó negyedben. A mérkőzés végén hosszú sorok kígyóztak Keller Ákos előtt, a körmendi drukkerek nagy szeretettel üdvözöték a válogatott kapitányát és jó néhány közös képet készítettek a játékossal.

Egis Körmend-Hopsi Polzela 76-70 (30-12, 17-18, 25-19, 4-21)

Egis Körmend: Oroszi 6/6, Kastrati 6, Ferencz 8/6, Varnado 12, Keller 10 Csere: Edwards 20/3, Taylor 12, Kiss B. 2, Filipovic-, Takács-

A Hopsi Polzela legjobb dobói: Fowler 16, Atanackovic 11/3.

Mogyorósy Szilárd Emléktorna Körmenden

Már 14. alkalommal rendezik meg Körmenden a Mogyorósy Szilárd Emléktornát. Az előző évekhez hasonlóan most is külföldi csapatok érkeznek a kétnapos tornára. Itt lesz a címvédő Cretan Kings, valamint Antonis Constantinides jelenlegi csapata, a ciprusi Apolon Limassol. A kupaújonc BC Beroe pedig Bulgáriából érkezik. Az idén is neves játékvezetők dirigálják a mérkőzéseket, így az Euroligában bíráskodó olasz Luigi Lamonica, de itt lesz Damir Javor és Saso Petek, valamint Milan Nedovic is. Mindkét játéknapon – szeptember 13-án és 14-én is – két találkozót rendeznek. Pénteken este fél hattól a Cretan Kings mérkőzik a BC Beroe együttesével, este nyolctól pedig a házigazda Egis Körmend lép pályára az Apolon Limassol ellen.

Szombaton fél hattól az első nap vesztesei, nyolctól a győztesei találkoznak majd. Az idén is díjazzák azt a 22 év alatti körmendi fiatalt, aki a legtöbbet fejlődött az elmúlt szezonban.