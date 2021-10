Akár veszélyes fegyverré is válhat – A szakértő szerint a kutya nem való mindenkinek

A kutya leginkább a gazdájával szeretne lenni, vele szeretne közös élményeket, miközben sokan azt gondolják, ha nagy a kert, az már bőven elég. Kunhegyesi Tibor kutyakiképzővel beszélgettünk.

Az elmúlt időszakban többször írtunk megrázó kutyatámadásos esetekről és azok következményeiről. Ma Magyarországon bárki, bárhol, bármilyen kutyát tarthat. A kutyához nem kell jogosítvány, pedig a kutya nem való mindenkinek. Nem csoda, hogy sokak kezéből kicsúszik az irányítás. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény általános szabályai között ez olvasható: az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Ha mindenki eleget tenne ennek az egyetlen mondatnak, már boldogabb világban élnénk, de sokak számára az sem egyértelmű, hogy egyáltalán „mi fán terem” a kutya. A megye egyik, ha nem a legtapasztaltabb kutyása Kunhegyesi Tibor babérkoszorús kutyakiképző mester, aki több mint hatvan éve foglalkozik kutyákkal. A kutyatartásról vele beszélgettünk.

Aki kutyát szeretne, annak a rendszertannal kell indítania, hogy tudja, a kutya a farkasok nemébe tartozó húsevő ragadozó állat. Tehát nem kutyatápevő, és alapvetően ragadozó. Természetesen az ember már háziasította a kutyát, ezért nem tekintünk rá vadállatként, de nem árt tisztában lenni azzal, hogy a mélyben szunnyadó ösztönök előtörhetnek, márpedig egy kutyában minden együtt van ahhoz, hogy veszélyes fegyverré váljon. Nagy testű kutyáknál és a terriereknél ez egyértelmű, de bizony még egy csivava is le tudja harapni az ember ujját.

Ötven évvel ezelőtt Magyarországon jó, ha kétszáz fajta volt megtalálható, most négyszáz fölötti a fajtaválaszték. Bonyolítja a dolgot, hogy míg régen leginkább munkakutyákat tartottak, ma már inkább kedvtelési célból vesznek kutyát az emberek. Fajtát pedig tetszés alapján választanak. Nagyon népszerű például a border collie, mert okos és barátságos a gyerekekkel, de azt már kevesen tudják, hogy ennek a fajtának napi tíz órányi rohangálásra volna szüksége a szabadban és nem pedig egy udvarban. Amennyiben ez nincs meg, ideges lesz, feszült, tönkreteszi a kertet, kergeti a farkát és így tovább. Ahogyan azonban nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma kutya sem. Van, amelyiknek magas az ingerküszöbe, és vannak idegesebb típusok. Kunhegyesi Tibor keze alatt az elmúlt hat évtized alatt több ezer kutya megfordult. Látott ő már kenyérre kenhető, jóindulatú staffordshire terriert és rottweilert, de nagyon agresszív labradort és veszélyes golden retrievert is, így pusztán a fajtajellemzőkből kiindulni megint csak nem szerencsés.

Sokan aztán leegyszerűsítik a kérdést azzal, hogy kutya lakásba nem való, és ha kikötve látnak egyet, mindjárt riasztják is az állatvédőket. Pedig egy munkakutya, ha őrzéssel van megbízva, néhány órát simán lehet kikötve is, ahogyan lakásban is tartható gyakorlatilag bármilyen fajta. A kutya ugyanis a gazdájához kötődik, nem a helyhez. Ami viszont fontos és nem megspórolható akkor sem, ha hatalmas a kertünk, hogy rengeteget kell vele foglalkozni. A kutyának rendszerre, szabályokra van szüksége, de még ennél is fontosabb, hogy legyenek a gazdával közös élményei, kalandjai, egyszóval hagyni kell, hogy a kutya kutya lehessen.

Egy jó kutya a leghűségesebb társa gazdájának, aki, ha megbetegszik, biztos lehet benne, hogy kutyája lesz az utolsó, aki otthagyja a betegágyat. Akár heti egy nagyobb kirándulás is elég lehet a kutyával, az élmény ki fog tartani neki a következő alkalomig, ezzel együtt azonban, aki nem tud naponta több órát a kutyájára szánni, annak nem is való a kutyázás. Kunhegyesi Tibor szerint persze lehet élni kutya nélkül is, csak nem érdemes.

Kiemelt képünkön: Kunhegyesi Dóra sokat foglalkozik Foltossal, a hatalmas ötéves közép-ázsiai juhászkutyával, ezért aztán az állat kiegyensúlyozott, jól érzi magát a bőrében

