Itt lezárult az integrációs folyamat – A Zalaegerszegi Egyetemi Központ élére került dr. Németh István

Július 31-éig tart dr. Németh István, az ELTE BDPK igazgatója, rektorhelyettes mandátuma. Az ELTE SEK-en tartott hétfői sajtótájékoztatón a felvételi eredményeken kívül az intézmény, azon belül a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ jövőjéről és saját pályája alakulásáról is beszélt.

2017 februárjában integrálta az ELTE a Savaria Egyetemi Központot (SEK). Az ELTE-integrációval megkapták azt a nevet, amely garancia a minőségre – fogalmazott akkor a rektorhelyettes, és az oktatás infrastrukturális és módszertani átalakítását, egy Magyarországon egyedülálló nemzetközi kutatási projekt vezetését és környezetmegújítást irányzott elő. 2018-ban megalakult az egyetem új szombathelyi egysége, a közvetlen rektori irányítás alatt működő ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK). Az integráció részeként a szenátus idén júniusban elfogadta a BDPK SZMSZ-ét és képzési portfólióját, így jogilag is megszületett az ELTE új, önálló kari státuszban működő és gazdálkodó szombathelyi szervezeti egysége, saját képviselővel az ELTE Szenátusában.

A BDPK a pedagógusképzések centruma a nyugat-dunántúli régióban, Németh István a tájékoztatón utalt arra, hogy a központ által ajánlott képzéseket a régió elismeri és igényli. A SEK további – műszaki, gazdaságtudományi, pedagógiai, sporttudományi – intézetei az ELTE meglévő karainak kihelyezett részlegeiként működnek tovább a szombathelyi kampuszon, együttműködve a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központtal. Az integrációs folyamat végén, augusztus 1-jén Németh István távozik a központ éléről, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központot igazgató irányítja majd.

– 2017 augusztusában arra kaptam megbízást Borhy László rektortól, hogy felépítsük a Savaria Egyetemi Központot, és hosszú távon működő legyen a rendszer. Visszahoztuk, újraélesztettük és kibővítettük az országosan ismert szombathelyi Berzsenyi-brandet. A képzési portfólió most már a tanítóképzéstől az érettségiztető középiskolai tanárképzésig tart, és rövid ciklusú tanárképzést is folytatunk. A BDPK ezzel felvette a regionálisan neki szánt funkciót. A stabilitás másik részét a társadalomtudományi kar képzési portfóliója adja – jó számokat hoznak, és úgy tűnik, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának szombathelyi képzései is fejlődést tudhatnak a magukénak, és ugyancsak megélnek majd a bevételekből. Összességében a SEK pozitív mérlegű – hangsúlyozta Németh István.

Az utódlással kapcsolatban elmondta: a BDPK-t igazgató irányítja majd. (Eddig ő töltötte be a pozíciót megbízottként.) Augusztus 10-éig lehet jelentkezni az állásra. A kiírásban szereplő kompetenciákkal rendelkezők pályázhatnak majd, de preferálják a belső nevelésű embereket. A BDPK tanácsa tesz javaslatot a vezető személyére, de a rektor dönt, ő nevezi ki az új igazgatót, aki várhatóan szeptember 1-jén kezd. A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy az átmeneti időszakban megbízottként Lenner Tibor általános helyettes látja el a feladatot. Szombathelyen megszűnik a rektorhelyettesi pozíció, de a SEK élére rektori biztos kerül koordinációs feladattal. Németh Istvánt Zalaegerszegen várja új kihívás: a Pannon Egyetem új tudásközpontjának, a Zalaegerszegi Egyetemi Központnak lett a vezetője, stratégiai rektorhelyettesként az informatikai és mérnökképzés erősítéséért felel, és a nagy múltú gazdálkodási kar dékáni pozícióját is ellátja majd ideiglenesen.

Sajtóérdeklődésre arról is szólt: amikor a SEK csatlakozott az ELTE-hez, majdnem 400 millió forintos hiánya volt. Ez az idén januárban 120 milliós pluszba fordult, és a Covid–19 sem vitte 90 millió alá ezt a tartalékot – a SEK tehát önfinanszírozó, feltéve, ha marad a hallgatói létszám, ha pályázhatnak fejlesztésekre. Az egy hónap múlva esedékes tanévkezdésről annyit mondott: sok lehetséges megoldás felvetődött, de minden attól függ, hogy a Covid második köre milyen ütést mér Magyarországra. Ha lezár az ország, a kollégiumokba nem lehet majd visszaköltözni. Ha elkezdődik a félév normál munkarendben, kinyitnak a kollégiumok.

Augusztus 24-éig minden marad a régiben: onnantól kezdődik az új félév jó esetben a gólyahéttel, beiratkozással, tanévnyitóval. Döntés tehát még nincs, az ELTE több lehetséges modellel készült.